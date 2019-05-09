Во Всероссийской акции «Бессмертный полк» в четвертый раз приняли участие саратовские нефтепереработчики

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Сегодня, в День 74-ой годовщины Великой Победы и юбилейный, 85-ый год предприятия заводчане уже в четвертый раз встали в «Бессмертный полк». В торжественной акции участвовали более 300 человек. Среди них работники и ветераны предприятия, те, кто родился в годы военного лихолетия, те, кто помнит события войны, кто ребенком работал в тылу и вынужден был преодолевать послевоенные трудности, кто потерял близких людей на фронте, кто еще может передать молодому поколению воспоминания о страшных годах. В «Бессмертном полку» вместе со старшим поколением прошли их дети и внуки, а также жители поселка Крекинг.«Бесконечная благодарность павшим героям — та основа, которой мы живем в настоящем, строим большие планы на будущее», - словно говорят участники заводской акции. Важность мероприятия для нефтепереработчиков и жителей района доказывает тот факт, что с каждым годом количество участников шествия возрастает. В этом году оно началось от Дворца культуры «Нефтяник». Затем состоялся митинг у мемориала героям фронта и тыла Саратовского НПЗ, коллегам, не вернувшимся с фронта, и чьи имена увековечены на гранитных плитах. Накануне праздника Великой Победы возле мемориала и заводского Дворца культуры были высажены кустарники и цветы.Теплые слова поздравления в адрес героев ВОВ сказали руководители предприятия и первичной профсоюзной организации. К мемориалу возложены цветы, с колокольни храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная радость» прозвучал колокольный звон, а в честь памяти о погибших в небо были запущены белые шары, символизирующие «журавлей», души погибших героев. Многолетней традицией стало возложение цветов к бюсту Героя Советского Союза Александра Некрасова - работника завода, погибшего в боях за освобождение Румынии, к братской могиле заводчан на Увекском кладбище и мемориалу пожарным, погибшим во время бомбардировок предприятия в годы ВОВ.После заводского шествия многие сотрудники завода приняли участие и в общегородской акции «Бессмертный полк».В преддверии Дня Победы ветераны Саратовского НПЗ – участники войны и труженики тыла — получили от администрации предприятия персональные поздравления с 85-летием завода и наступающим праздником 9 Мая. Ветеранам вручили праздничные открытки и корзины с продуктовыми наборами.Помимо этого ветеранов и работников завода, принимавших участие в боевых действиях, ждал концерт во Дворце культуры «Нефтяник». Артисты областного театра оперетты исполнили для собравшихся песни военных лет. Всеми любимые мелодии звучали и позже, уже на площади перед Дворцом культуры, где перед зрителями-участниками «Бессмертного полка» выступили молодые специалисты завода, призеры и победители корпоративного конкурса «Роснефть зажигает звезды», детские творческие коллективы Саратова и Русский народный хор Саратовского НПЗ.НАША СПРАВКАСаратовский НПЗ внес весомый вклад в победу над фашистскими захватчиками. В условиях жесточайших бомбардировок и разрушений производственных мощностей, коллектив завода бесперебойно поставлял топливо фронту, где на нем работал каждый шестой двигатель. За заслуги в обеспечении топливом армии и флота предприятие было награждено ОрденомОтечественной Войны I степени. На вечное хранение заводу передано Знамя Государственного Комитета Обороны – ныне реликвия Комнаты Трудовой и Боевой Славы предприятия, двери которой в праздничные дни были открыты для всех желающих.