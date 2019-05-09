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Россияне, индусы и вьетнамцы провели митинг в Женеве в поддержку хризотила!

Новости
8 мая представители Индии, Казахстана, Вьетнама и России провели митинг в поддержку хризотил-асбеста под лозунгом «No chrysotile ban!».

Россияне, индусы и вьетнамцы провели митинг в Женеве в поддержку хризотила!

Мероприятие прошло в Женеве, где на заседании сторон Роттердамской конвенции в очередной раз обсуждается судьба хризотил-асбеста.

Повестка дня не меняется в течение многих лет, но ключевой конфликт не разрешен до сих пор. Евросоюз и США выступают за внесение хризотил-асбеста в международный список особо опасных веществ, что означает полный запрет на использование и добычу минерала. Несмотря на многочисленные научные исследования независимых организаций, НИИ и отдельных ученых, доказывающие безопасность хризотил-асбеста при контролируемом использовании, чиновники раз за разом ставят данный вопрос.

В свою очередь, Россия, мировой лидер по объемам добычи и экспорта хризотил-асбеста, Казахстан, Индия и страны Юго-Восточной Азии традиционно выступают против введения запрета. Хризотил-асбест является уникальным материалом, из которого изготавливаются более 3 000 промышленных изделий, в том числе кровельные материалы, облицовочные панели для домов, трубы, тормозные колодки, теплоизолирующие материалы, одежда для пожарных и работников горячих металлургических цехов и многое другое. Хризотил обладает высокими прочностными характеристиками, не горит, не плавится, не выделяет вредных паров, удобен в обработке и использовании. Более того, продукция из хризотил-асбеста дешевле аналогов. Для развивающихся стран, где надежность продукции и ее невысокая цена являются залогом доступности материалов для населения, и, следовательно, залогом роста уровня жизни, запрет использования минерала окажется тяжелым ударом.

В России на базе месторождений хризотил-асбеста существуют и развиваются моногорода Асбест и Ясный. Производство минерала не только дает населению стабильную работу, но также обеспечивает экономическую стабильность и развитие целых регионов. Возможный хапрет хризотила означает для тысяч людей социальную катастрофу, ведь все они окажутся без работы и средств к существованию.

Митинг в Женеве показывает солидарную позицию производителей и потребителей хризотил-асбеста, которым есть за что бороться. Российские делегаты после мероприятия поделились предположением, что на этом заседании сторон Роттердамской конвенции будет сохранен статус-кво и инициатива по международному запрету хризотил-асбеста не пройдет голосование стран-участниц. Если все случится именно так, то на ближайшие два года государства сохранят свое право самостоятельно утверждать долю асбеста в строительстве. Правда, к сожалению, это не прекратит попытки Евросоюза и США изменить расстановку сил и где давлением, где посулами или использованием демагогической риторики склонить на свою сторону больше сторонников.

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