Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор заявил о необходимости усиления мер безопасности еврейских учреждений в США

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27 апреля в ходе утренней службы злоумышленник открыл там стрельбу, убив женщину и ранив ещё троих. Это произошло ровно через шесть месяцев после убийств в Питтсбурге.«Это демонстрирует очень тревожную тенденцию усиления антисемитизма в США, - заявил президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор. – Трагедия произошла на фоне появления ужасающей антисемитской карикатуры в газете «The New York Times» и постоянных попыток местных политических лидеров занизить уровень антисемитизма или приуменьшить его значимость, а в некоторых случаях даже оправдать его. Это означает, что, США, к сожалению, движутся к европейскому уровню антисемитизма».По мнению Вячеслава Моше Кантора, в США, как и в Европе, агрессивные проявления антисемитизма и преступления на его почве теперь непосредственно влияют на нормальное течение еврейской жизни, и в связи с этим призвал кардинально усилить охрану еврейских общин, школ, центров и синагог.«В США происходит «европеизация» антисемитизма, которая затрагивает наше право жить, собираться и молиться вместе. Это право подвергается ещё большей опасности со стороны тех, кто подражает нацистской пропаганде», - отметил президент ЕЕК.«В Европе мы на горьком опыте убедились, что левый и правый экстремизм объединяет презрение к евреям, и они постоянно подпитывают друг друга. Мы призываем всех мировых лидеров относиться к борьбе с антисемитизмом более серьёзно и пресекать деятельность тех, кто сеет ненависть, поскольку в итоге это становится проблемой для всего общества», - подчеркнул Вячеслав Моше Кантор.