9 Мая 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
11:59 | 09 мая
Во Всероссийской акции «Бессмертный полк» в четвертый раз приняли участие саратовские нефтепереработчики
00:58 | 09 мая
Россияне, индусы и вьетнамцы провели митинг в Женеве в поддержку хризотила!
18:18 | 08 мая
Президент ЕЕК Вячеслав Моше Кантор заявил о необходимости усиления мер безопасности еврейских учреждений в США
16:18 | 08 мая
Саратовцы отмечены государственными наградами
15:25 | 08 мая
За незаконную добычу косуль браконьер приговорен к условному сроку
14:33 | 08 мая
Казахскую молодежь пригласят на показ фильмов о знаменитой пулеметчице Маншук Маметовой
14:00 | 08 мая
В Саратовском этнографическом музее открывается выставка «Флористический рай»
13:05 | 08 мая
Михаил Исаев привлек глав администраций районов к дисциплинарной ответственности
12:07 | 08 мая
19 июня в Саратове состоится закрытие 27го Международного органного фестиваля
10:53 | 08 мая
На финальных соревнованиях по гандболу среди юношей 2004 года рождения саратовская сборная победила клуб Московской области
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Саратовцы отмечены государственными наградами

Новости


За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность художественный руководитель Балашовского драматического театра Владимир Попов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Художнику-реставратору музея им. А.Н.Радищева Ирине Абрамовой и главному хранителю фондов музея краеведения Марине Провоторовой присвоено почетное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации».

Сергею Наумову, директору Саратовского социально-экономического института (филиала) РЭУ имени Г.В.Плеханова за заслуги в научно-педагогической деятельности, подготовку высококвалифицированных специалистов и многолетнюю добросовестную работу присвоено почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».

За заслуги в освоении авиационной техники, высокое профессиональное мастерство и многолетнюю добросовестную работу почетное звание «Заслуженный пилот Российской Федерации» присвоено Владимиру Васильеву – пилоту-инспектору Краснокутского летного училища гражданской авиации.

За заслуги в развитии топливно-энергетического комплекса и многолетнюю добросовестную работу Благодарность Президента Российской Федерации объявлена Дмитрию Зубареву, генеральному директору Саратовского нефтеперерабатывающего завода; Юрию Кузнецову - главному инженеру и Уружбегу Султанову - начальнику производства этого же предприятия.