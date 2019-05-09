За незаконную добычу косуль браконьер приговорен к условному сроку
По факту незаконной добычи двух особей косуль в Саратовском районе в декабре 2018 года житель областного центра привлечен к уголовной ответственности по части 2 статьи 258 УК РФ.
Судом ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы (условно) с испытательным сроком в два года, также суд обязал его не менять постоянного места жительства и регулярно являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.
Дополнительно к назначенному наказанию, нарушителю необходимо будет возместить причиненный ущерб объектам животного мира в размере 400000 рублей.