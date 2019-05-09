9 Мая 2019 ЧЕТВЕРГ
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За незаконную добычу косуль браконьер приговорен к условному сроку
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За незаконную добычу косуль браконьер приговорен к условному сроку

Новости


По факту незаконной добычи двух особей косуль в Саратовском районе в декабре 2018 года житель областного центра привлечен к уголовной ответственности по части 2 статьи 258 УК РФ.

Судом ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы (условно) с испытательным сроком в два года, также суд обязал его не менять постоянного места жительства и регулярно являться в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за поведением условно осужденных.

Дополнительно к назначенному наказанию, нарушителю необходимо будет возместить причиненный ущерб объектам животного мира в размере 400000 рублей.