Казахскую молодежь пригласят на показ фильмов о знаменитой пулеметчице Маншук Маметовой

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Фонд развития спорта и казахской культуры «Достар» организовывает благотворительный показ фильмов о первой казахской женщине, которой было присвоено звание Герой Советского Союза. Зрителям будут продемонстрированы художественный фильм «Песнь о Маншук» (1969 г.) о знаменитой казахской пулеметчице и документальный фильм о её подвиге.Дочь казахского народа Маншук Маметова погибла в тяжёлых боях за освобождение города Невеля (Невельская наступательная операция). При обороне господствующей высоты, оставшись одна из пулемётного расчёта, будучи тяжело ранена осколком в голову, уничтожила 70 солдат противника. Звание Героя Советского Союза гвардии старшему сержанту Маметовой Маншук Жиенгалиевне присвоено посмертно указом Президиума Верховного Совета СССР от 1 марта 1944 года. В 1969 году режиссёром М. С. Бегалиным по сценарию А. С. Кончаловского был снят художественный фильм «Песнь о Маншук».По мнению организаторов, о таких героях надо знать и помнить. На просмотр фильмов приглашены старшеклассники, студенты. В планах общественников показ фильмов, посвященных памяти героя Великой Отечественной войны – Алие Молдагуловой. Герой Советского Союза, снайпер Алия Молдагулова героически погибла в бою в 1944 году, ей было 18 лет.