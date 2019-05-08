В Саратовском этнографическом музее открывается выставка «Флористический рай»

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Она продолжает знакомить гостей музея с искусством флористики. Представлено более 20 картин, выполненных из природных материалов. Авторы работ - мастера декоративно-прикладного искусства Нина Сергеевна Скрипко и Людмила Владимировна Нешто. Они одними из первых освоили и начали работать в направлении под названием «прессованная флористика», или ошибана.В выставочном зале представлены работы, созданные из лепестков, листьев, корней, семян растений, коры деревьев, чешуек лука и чеснока, тополиного пуха, соломки, кожуры банана и др. Картины мастеров поражают тонкостью и кропотливостью работы, а образы, запечатленные в полотнах, затрагивают тончайшие струны души.Нина Сергеевна Скрипко – заслуженный работник культуры. Её вышитые картины неоднократно занимали призовые места на всероссийских, региональных, областных и городских выставках. Флористикой она начала заниматься с 1995 года, но серьезные работы в данном направлении появились чуть позже. Уже в 1997 году Н.С. Скрипко выполняла из природного материала пейзажи фотографической точности. Как прежде, так и сейчас ей особенно удается реалистичное изображение воды. Рассматривая её картины, посетители чувствуют энергетику водоемов. Создается ощущение, что мы не в музейном зале, а на берегу озера, пруда или реки, где ощущаются порывы ветра, рождающие волны. Другие чувстванаполняют человека при виде изображений бурной горной реки или водопада. Внимательно рассматривая данные пейзажи, слышишь шум воды и словно чувствуешь её капельки на лице. Хрустальная ваза с прозрачной водой и каплями на стенках подчеркивает потрясающую красоту ветвей сирени, источающих аромат весны. Такие впечатления от картин достигаются нестандартным подходом художницы и новаторскими решениями в создании каждого «природного» полотна.Людмила Владимировна Нешто создает более спокойные, но не менее сильные в визуальном плане картины. В её мастерской более 40 работ по флористике. Этим видом искусства она занимается с 1989 года, с 1995 года состоит в клубе «Флорист». Автором освоены сложнейшие и интереснейшие техники. Так же, как и Н.С. Скрипко, Л.В. Нешто вносит инновационные решения в каждое полотно. Особенно ей удаются работы с тополиным пухом. Это тонкие, реалистичные, завораживающие картины. Можно бесконечно смотреть на них и находить в изображенных образах что-то новое и живое. Работы Людмилы Владимировны разноплановые. Это не только чудесные пейзажи, но и изображения изящных ликов природы – флоры и фауны. Её работы участвовали в региональных, областных и городских конкурсах, а также неоднократно выставлялись в выставочных залах музеев, библиотек и домов культуры Саратова.