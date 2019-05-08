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Михаил Исаев привлек глав администраций районов к дисциплинарной ответственности

Новости


Глава Саратова Михаил Исаев объявил выговоры главе администрации Октябрьского района Игорю Молчанову и главе администрации Фрунзенского района Алексею Постнову.

Причиной стало систематическое ненадлежащее исполнение полномочий по благоустройству, в частности речь идет о санитарном состоянии бульвара по ул. Рахова.

Кроме того, руководитель областного центра объявил замечание главе администрации Заводского района Сергею Червякову за несвоевременную уборку вверенной территории.

Градоначальник потребовал, чтобы данные должностные лица привлекли к дисциплинарной ответственности сотрудников районных администраций, в чьи обязанности входит контроль за организацией работ по благоустройству.

По сообщению пресс-служба Саратовской мэрии.