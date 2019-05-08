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На финальных соревнованиях по гандболу среди юношей 2004 года рождения саратовская сборная победила клуб Московской области

Новости
На финальных соревнованиях по гандболу среди юношей 2004 года рождения саратовская сборная победила клуб Московской области

Вчера на финальных соревнованиях по гандболу среди юношей 2004 года рождения прошёл второй игровой день. Сборная Саратовской области встречалась с сильной командой Московской области.

Первый тайм матча прошёл в раной борьбе, но всё таки наша команда в его концовке сломила сопротивление соперника и забросила пять мячей подряд. Итог первой половины встречи 12:8 в пользу Саратовской области. Во втором тайме наши ребята удержали преимущество и одержали вторую победу на турнире 23:20. Этот успех позволил досрочно обеспечить "волжанам" в следующий раунд соревнований.

Саратовская область:

Щепакин Иван - 9, Гудков Иван - 5, Гончаров Владислав - 3, Сергеев Артём - 2, Голиков Евгений - 2, Смирнов Даниил - 1, Шишков Роман - 1.

Сегодня в 14-30 состоится матч Саратовская область - Санкт - Петербург (Приморская).