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Воспитанники кадетских корпусов ПФО посетили генеральную репетицию Парада Победы в Москве

Новости


7 мая 2019 года лучшие воспитанники окружных кадетских корпусов Республик Башкортостан и Татарстан, Удмуртской и Чувашской Республик, Пермского края и Нижегородской области посетили генеральную репетицию Парада Победы в Москве.

Поездкой в столицу ребята поощрены за отличную учебу, призовые места в олимпиадах и спортивных соревнованиях.

Кроме репетиции Парада Победы воспитанники кадетских корпусов ПФО смогли увидеть культурные и исторические достопримечательности Москвы. Экскурсионный маршрут включал посещение Кремля, Храма Христа Спасителя и Храма Василия Блаженного, могилы Неизвестного Солдата, Поклонной горы, Манежной площади, Александровского сада и киностудии «Мосфильм».

Генеральная репетиция Парада Победы страны началась в 10 утра по московскому времени. В этом году в праздничном шествии в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приняли участие порядка 13 тысяч человек личного состава Вооруженных Сил Российской Федерации, а также свыше 130 единиц боевой техники, в том числе новейшие образцы вооружения.

Первыми прошли пешие колонны – рота барабанщиков, знaмeнныe гpyппы, кypcaнты вoeнныx yчилищ и aкaдeмий, мopcкиe пexoтинцы, cвoдныe пapaдныe pacчeты жeнщин-вoeннocлyжaщиx. Движeниe мexaнизиpoвaнныx кoлoнн oткpыла гpyппa лeгeндapныx тaнкoв T-34-85. 3aтeм мoжнo было yвидeть современные бoeвыe мaшины Tигp-M, Taйфyн-K, «Tepминaтop», тaнки Apмaтa, paкeтныe кoмплeкcы «Яpc», «Пaнциpь-C» и дpyгиe. В выступлении авиации задействованы бомбардировщики, истребители, штурмовики и вертолеты. В честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 74 единицы воздушной техники поднялись в небо над столицей России.

К основным мероприятиям также относятся шествие «Бессмертный полк» и тематические программы на Поклонной горе, в парках культуры и отдыха. Кульминацией праздника станет грандиозный салют.