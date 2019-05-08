17 мая состоится торжественное открытие Шестнадцатого Международного кинофестиваля документальной мелодрамы "Саратовские страдания" 2019
17 мая в 18:00 в историческом парке "Россия - моя история" (Шелковичная, 17) состоится торжественное открытие Шестнадцатого Международного кинофестиваля документальной мелодрамы "Саратовские страдания" 2019.
В рамках церемонии состоится презентация выставки фотографий из архивов Мультимедиа Арт Музея Москвы/Московского дома фотографий "ДМИТРИЙ СТАРШИНОВ. БОЛЬШОЙ. НОВОЕ ВРЕМЯ".
Также в этот вечер гостей вечера открытия ждёт встреча с генеральным директором Большого театра, театроведом, режиссёром заслуженным деятелем искусств РФ Владимиром Уриным.
Затем последует показ документального фильма "Юрий Григорович. Золотой век". Фильм - творческая биография выдающегося хореографа ХХ века Юрия Николаевича Григоровича, рассказанная им самим и участниками премьерных постановок его легендарных балетов.
Подробная программа фестиваля будет опубликована в ближайшее время на сайте sarstrad.ru
Конкурсные показы будут проходить с 16 по 19 мая в Доме кино. Вход на них свободный.
Подробно узнать о конкурсных фильмах можно на сайте - http://sarstrad.ru/programma
Напоминаем, что на церемонии закрытия 20 мая в 19:00 в Тюзе состоится концерт Варвары Визбор. Билеты - https://saratov.kassy.ru/event/2-2962/hall/ и в кассе Дома кино - https://www.youtube.com/watch?v=mHShs18rEss