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17 мая состоится торжественное открытие Шестнадцатого Международного кинофестиваля документальной мелодрамы "Саратовские страдания" 2019

Новости
17 мая состоится торжественное открытие Шестнадцатого Международного кинофестиваля документальной мелодрамы "Саратовские страдания" 2019

17 мая в 18:00 в историческом парке "Россия - моя история" (Шелковичная, 17) состоится торжественное открытие Шестнадцатого Международного кинофестиваля документальной мелодрамы "Саратовские страдания" 2019.

В рамках церемонии состоится презентация выставки фотографий из архивов Мультимедиа Арт Музея Москвы/Московского дома фотографий "ДМИТРИЙ СТАРШИНОВ. БОЛЬШОЙ. НОВОЕ ВРЕМЯ".

Также в этот вечер гостей вечера открытия ждёт встреча с генеральным директором Большого театра, театроведом, режиссёром заслуженным деятелем искусств РФ Владимиром Уриным.

Затем последует показ документального фильма "Юрий Григорович. Золотой век". Фильм - творческая биография выдающегося хореографа ХХ века Юрия Николаевича Григоровича, рассказанная им самим и участниками премьерных постановок его легендарных балетов.

Подробная программа фестиваля будет опубликована в ближайшее время на сайте sarstrad.ru

Конкурсные показы будут проходить с 16 по 19 мая в Доме кино. Вход на них свободный.

Подробно узнать о конкурсных фильмах можно на сайте - http://sarstrad.ru/programma

Напоминаем, что на церемонии закрытия 20 мая в 19:00 в Тюзе состоится концерт Варвары Визбор. Билеты - https://saratov.kassy.ru/event/2-2962/hall/ и в кассе Дома кино - https://www.youtube.com/watch?v=mHShs18rEss