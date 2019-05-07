Сколько стоит недвижимость в Барселоне?
Барселону называют не только столицей Каталонии, но и второй столицей Испании. Об этом свидетельствует не только множество достопримечательностей и высокий уровень туризма, но и деловой и коммерческий характеры города, карьерные перспективы для трудоспособного населения, высокий спрос на жилье – и не только.
По данным исследовательской организации Land Urban Institute в 2018 году Барселона вошла в 20-ку городов мира, обладающих наиболее высокой инвестиционной привлекательностью, уступив Мадриду (6-е место) и ряду других европейских городов. Лидерами в списке остаются города Германии.
В последние два года рост цен на жилье в Барселоне и Мадриде составил 8-10% и прогнозируется дальнейшая тенденция к увеличению показателя. При этом стоимость квадратного метра жилплощади в Мадриде стремится к своему максимуму, характерному для 2007 – года, предшествующего мировому экономическому кризису.
Самая высокая стоимость квадратного метра жилья в Барселоне была отмечена в начале 2007 года – € 4932/m2. Затем произошло колоссальное падение цен и на сегодняшний день средние показатели стоимости на 9% ниже пикового значения, что создает благоприятный инвестиционный климат.
Сегодня приобретение недвижимости в Барселоне представляет собой выгодное вложение. Прежде всего, ввиду стремительного роста цен и высокого спроса на аренду как в жилом, так и коммерческом секторах. Во-вторых, ввиду валютных колебаний на внутренних рынках. Поэтому покупка недвижимости в Барселоне становится не только альтернативный способом сохранения капиталов, но и их приумножения. О том, сколько стоит недвижимость в Барселоне в 2019 году мы расскажем ниже.
Что влияет на стоимость недвижимости в Барселоне
Для того, чтобы понимать сколько стоит недвижимость в Барселоне, следует учитывать, что цену объекта определяют:
• тип жилья;
• местоположение, социальный и национальный состав района;
• площадь объекта;
• состояние, в котором находится недвижимость (необходим ли ремонт и насколько основательный);
• наличие парковочных мест рядом с домом или гаража;
• степень благоустройства близлежащих территорий и другие.
По статистическим данным в декабре 2018 года средняя стоимость квадрата жилой площади в центре Барселоны составила € 4499. Интересно отметить, что это самая высокая цена за квадратный метр недвижимости среди всех столиц автономных областей Испании за исключением Мадрида.
Наиболее ликвидными объектами являются квартиры с одной и двумя спальнями, а также студии – объекты, состоящие из одной комнаты, объединяющей в себе гостиную, спальню и кухню, с отдельной ванной и туалетом. В центре Барселоны, а также прилегающих к нему районах, такое жилье пользуется наиболее высоким спросом на аренду. Большой популярностью среди покупателей пользуются атико – квартиры, расположенные на последних этажах жилых зданий с открытой террасой, которая является неоспоримым достоинством, однако и имеет свои минусы – в летний период в таком типе жилья довольно жарко.
Зависимость цены от местоположения недвижимости
Барселона – один из трех мегаполисов в Испании, разделенный на 10 районов. Важно отметить, что во многом стоимость объекта определяет район – инфраструктура, муниципальное содержание, национальный состав жителей. Типичная квартира с двумя спальнями в Барселоне оценивается в 350-450 тысяч евро в центральном Эшампле и в 100 тысяч евро в Ла Мине – наименее благополучном районе Барселоны, где подавляющее большинство жителей – выходцы из стран Африки и Азии. Здесь же сформирована большая цыганская диаспора. Узнать больше о ценах на жилье в Барселоне вы можете здесь.
Наиболее комфортной для жизни считается территория, расположенная в удалении от береговой линии, вблизи горы Тибидабо. Интересно отметить, что административно-территориальное дробление города лишь частично совпадает с делением Барселоны на сегменты по уровню престижа.
Сарриа Сант Жервази (Sarria Sant Gervasi) – самый респектабельный район Барселоны. Он включает сразу несколько элитных жилых микрорайонов:
• непосредственно Саррия (Sarria), где преобладают частные дома с бассейнами и приусадебными участками;
• Сант Жервази (Sant Gervasi), расположенный рядом с Саррия (Sarria), известный дорогими барами и ночными клубами;
• Бонанова (Bonanova) – комфортабельными район с частными домами и благоустроенными квартирами, престижными ресторанами и многочисленными магазинами.
Другим престижным районом считается Педральбес (Pedralbes), который расположен на территории Лес Кортс (Les Corts). Педральбес (Pedralbes) знаменит высоким уровнем безопасности, а преобладающую часть местных жителей составляют предприниматели и люди с высоким уровнем достатка. В этом районе покупают недвижимости артисты эстрады и звезды испанских футбольных команд.
Как и в любом большом городе, в Барселоне есть сотни предложений и объявлений о продаже недвижимости.
Увеличение цены квадратного метра жилья зависит от района. Для Сарриа Сант Жервази этот показатель придерживается 6%, однако имеются районы, характеризующиеся более высоким темпом роста: Сант-Андреу, Сан-Марти и др.
Ознакомьтесь с предложениями жилой и коммерческой недвижимости в Испании, в частности, в Барселоне на портале зарубежной недвижимости JustReal и получите профессиональную помощь специалистов в выборе жилья, объектов под инвестиции и получении вида на жительства Европы.
По данным исследовательской организации Land Urban Institute в 2018 году Барселона вошла в 20-ку городов мира, обладающих наиболее высокой инвестиционной привлекательностью, уступив Мадриду (6-е место) и ряду других европейских городов. Лидерами в списке остаются города Германии.
В последние два года рост цен на жилье в Барселоне и Мадриде составил 8-10% и прогнозируется дальнейшая тенденция к увеличению показателя. При этом стоимость квадратного метра жилплощади в Мадриде стремится к своему максимуму, характерному для 2007 – года, предшествующего мировому экономическому кризису.
Самая высокая стоимость квадратного метра жилья в Барселоне была отмечена в начале 2007 года – € 4932/m2. Затем произошло колоссальное падение цен и на сегодняшний день средние показатели стоимости на 9% ниже пикового значения, что создает благоприятный инвестиционный климат.
Сегодня приобретение недвижимости в Барселоне представляет собой выгодное вложение. Прежде всего, ввиду стремительного роста цен и высокого спроса на аренду как в жилом, так и коммерческом секторах. Во-вторых, ввиду валютных колебаний на внутренних рынках. Поэтому покупка недвижимости в Барселоне становится не только альтернативный способом сохранения капиталов, но и их приумножения. О том, сколько стоит недвижимость в Барселоне в 2019 году мы расскажем ниже.
Что влияет на стоимость недвижимости в Барселоне
Для того, чтобы понимать сколько стоит недвижимость в Барселоне, следует учитывать, что цену объекта определяют:
• тип жилья;
• местоположение, социальный и национальный состав района;
• площадь объекта;
• состояние, в котором находится недвижимость (необходим ли ремонт и насколько основательный);
• наличие парковочных мест рядом с домом или гаража;
• степень благоустройства близлежащих территорий и другие.
По статистическим данным в декабре 2018 года средняя стоимость квадрата жилой площади в центре Барселоны составила € 4499. Интересно отметить, что это самая высокая цена за квадратный метр недвижимости среди всех столиц автономных областей Испании за исключением Мадрида.
Наиболее ликвидными объектами являются квартиры с одной и двумя спальнями, а также студии – объекты, состоящие из одной комнаты, объединяющей в себе гостиную, спальню и кухню, с отдельной ванной и туалетом. В центре Барселоны, а также прилегающих к нему районах, такое жилье пользуется наиболее высоким спросом на аренду. Большой популярностью среди покупателей пользуются атико – квартиры, расположенные на последних этажах жилых зданий с открытой террасой, которая является неоспоримым достоинством, однако и имеет свои минусы – в летний период в таком типе жилья довольно жарко.
Зависимость цены от местоположения недвижимости
Барселона – один из трех мегаполисов в Испании, разделенный на 10 районов. Важно отметить, что во многом стоимость объекта определяет район – инфраструктура, муниципальное содержание, национальный состав жителей. Типичная квартира с двумя спальнями в Барселоне оценивается в 350-450 тысяч евро в центральном Эшампле и в 100 тысяч евро в Ла Мине – наименее благополучном районе Барселоны, где подавляющее большинство жителей – выходцы из стран Африки и Азии. Здесь же сформирована большая цыганская диаспора. Узнать больше о ценах на жилье в Барселоне вы можете здесь.
Наиболее комфортной для жизни считается территория, расположенная в удалении от береговой линии, вблизи горы Тибидабо. Интересно отметить, что административно-территориальное дробление города лишь частично совпадает с делением Барселоны на сегменты по уровню престижа.
Сарриа Сант Жервази (Sarria Sant Gervasi) – самый респектабельный район Барселоны. Он включает сразу несколько элитных жилых микрорайонов:
• непосредственно Саррия (Sarria), где преобладают частные дома с бассейнами и приусадебными участками;
• Сант Жервази (Sant Gervasi), расположенный рядом с Саррия (Sarria), известный дорогими барами и ночными клубами;
• Бонанова (Bonanova) – комфортабельными район с частными домами и благоустроенными квартирами, престижными ресторанами и многочисленными магазинами.
Другим престижным районом считается Педральбес (Pedralbes), который расположен на территории Лес Кортс (Les Corts). Педральбес (Pedralbes) знаменит высоким уровнем безопасности, а преобладающую часть местных жителей составляют предприниматели и люди с высоким уровнем достатка. В этом районе покупают недвижимости артисты эстрады и звезды испанских футбольных команд.
Как и в любом большом городе, в Барселоне есть сотни предложений и объявлений о продаже недвижимости.
Увеличение цены квадратного метра жилья зависит от района. Для Сарриа Сант Жервази этот показатель придерживается 6%, однако имеются районы, характеризующиеся более высоким темпом роста: Сант-Андреу, Сан-Марти и др.
Ознакомьтесь с предложениями жилой и коммерческой недвижимости в Испании, в частности, в Барселоне на портале зарубежной недвижимости JustReal и получите профессиональную помощь специалистов в выборе жилья, объектов под инвестиции и получении вида на жительства Европы.