Майнинг Tkeycoin станет доступен каждому

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Доступ к персональному кошельку Tkeycoin, получит каждый участник сети, что откроет для него возможность проводить внутри сети переводы, безопасно хранить криптовалюту и обменивать на фиат цифровые активы. Локальный кошелек – кроссплатформенное приложение, которое устанавливается на устройства с ОС Windows, MacOS и Linux.Разработчики не стали устанавливать для майнеров никаких лимитов, ограничений и входного порога – участникам сети предоставляется полная свобода в операциях с криптовалютой без остановки майнинга. Единственное, на начальном этапе будет недоступна добыча с помощью ASIC-майнеров, ферм из видеокарт и облачного майнинга, так как планируется в течение 1-2 месяцев проведение тестов. Но после завершения тестирования майнеры смогут применять любые доступные им технические ресурсы.Компания также планирует создать официальный майнинг-пул Tkeycoin. В нем участники сети смогут для добычи криптовалюты объединять свои вычислительные мощности. Остается и возможность до начала торгов на бирже приобрести по минимальной цене цифровые активы Tkeycoin на условиях IPEO.