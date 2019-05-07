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«Диктант Победы» в Саратовской области пройдет на 26 площадках

Новости


Всероссийская акция «Диктант Победы» в Саратовской области пройдет 7 мая на 26 площадках – в школах Саратова, Энгельса, Балакова и других городов области, а также в историческом парке «Россия – моя история» и в музее боевой и трудовой славы.

На официальном сайте всероссийской исторической акции «Диктант Победы» диктантпобеды.рф можно прочитать об акции, которая пройдет 7 мая во всех регионах страны и ряде государств, и найти подходящую площадку в своем регионе. На ресурсе опубликованы адреса всех площадок по Саратовской области.

По окончании диктанта на сайте разместят онлайн-тест на знание Великой Отечественной войны. Итоги «Диктанта Победы» появятся на сайте акции в День России.

На сайте представлены положение о проведении диктанта, состав организационного комитета и другие полезные материалы. В день проведения акции на сайте будет организована прямая видеотрансляция центральной площадки в музее Победы на Поклонной горе в Москве.

На сайте будут публиковаться интересные новости и новые тесты, викторины на знание Великой Отечественной войны, в том числе конкретных военных операций.
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