«Диктант Победы» в Саратовской области пройдет на 26 площадках

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На официальном сайте всероссийской исторической акции «Диктант Победы» диктантпобеды.рф можно прочитать об акции, которая пройдет 7 мая во всех регионах страны и ряде государств, и найти подходящую площадку в своем регионе. На ресурсе опубликованы адреса всех площадок по Саратовской области.По окончании диктанта на сайте разместят онлайн-тест на знание Великой Отечественной войны. Итоги «Диктанта Победы» появятся на сайте акции в День России.На сайте представлены положение о проведении диктанта, состав организационного комитета и другие полезные материалы. В день проведения акции на сайте будет организована прямая видеотрансляция центральной площадки в музее Победы на Поклонной горе в Москве.На сайте будут публиковаться интересные новости и новые тесты, викторины на знание Великой Отечественной войны, в том числе конкретных военных операций.