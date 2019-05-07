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Воспитанник школы «РиФ» Сергей Сафин стал чемпионом международного турнира по бочча World Open Montreal 2019

Новости


С 28 апреля по 4 мая в Канаде (г.Монреаль) проходил международный турнир по бочча - World Open Montreal 2019.

В соревнованиях приняли участие более 90 спортсменов из 22 стран. В составе национальной сборной России в турнире принимал участие воспитанник Ершовского филиала детско-юношеской спортивно-адаптивной школы «Реабилитация и физкультура» Сергей Сафин.

В результате серии игр Сергей в команде со спортсменом из Москвы занял 1 место в категории «пара» в классе ВС4 и стал чемпионом турнира.

Тренирует спортсмена Алексей Мухортов.