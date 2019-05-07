Завтра в музее боевой славы откроется выставка «Солдаты милосердия Сталинграда»
7 мая в 13.00 в Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» состоится презентация выставки «Солдаты милосердия» - совместный проект «Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва», Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы» и музея истории Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского.
Демонстрация выставки приурочена к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и посвящена советским военным и гражданским медикам, спасавшим жизни воинов во время Сталинградской битвы.
На выставке представлены подлинные материалы о легендарных санинструкторах Н.А. Качуевской и М.В. Королёвой, хирургах С.Р. Миротворцеве, С.М. Эйбер, Н.И. Краузе и других саратовских и сталинградских медиках.