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Завтра в музее боевой славы откроется выставка «Солдаты милосердия Сталинграда»

Новости


7 мая в 13.00 в Саратовском историко-патриотическом комплексе «Музей боевой и трудовой славы» состоится презентация выставки «Солдаты милосердия» - совместный проект «Государственного историко-мемориального музея-заповедника «Сталинградская битва», Саратовского историко-патриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы» и музея истории Саратовского государственного медицинского университета им. В.И. Разумовского.

Демонстрация выставки приурочена к 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. и посвящена советским военным и гражданским медикам, спасавшим жизни воинов во время Сталинградской битвы.

На выставке представлены подлинные материалы о легендарных санинструкторах Н.А. Качуевской и М.В. Королёвой, хирургах С.Р. Миротворцеве, С.М. Эйбер, Н.И. Краузе и других саратовских и сталинградских медиках.