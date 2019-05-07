Сигма Сервис признан одним из лучших дилеров ŠKODA
В Москве прошло традиционное мартовское вручение награды за лучшие корпоративные продажи от импортера ŠKODA Fleet Star 2018.
Автоцентр Сигма Сервис занял второе место в конкурсе официальных дилеров марки автомобилей из Чехии.
Итоги корпоративных продаж показали, что на Северо-Западе России Сигма Сервис является одним из лучших автоцентров. Благодаря сработавшейся команде профессионалов, уже четыре года мы лидируем и берем региональные призовые места.
Сотрудники Сигма Сервис гордятся тем, что их работа высоко оценена импортерами ŠKODA. Мы будем стремиться улучшать показатели и достигать большего, ставить сложные задачи и повышать качество по всем направлениям работы с клиентами.
Мы, не останавливаясь на достигнутых рубежах, говорим не о цифрах и статистике, а о реальном улучшении нашего сервиса. Важный корпоративный принцип Сигма Сервис - всегда искать направления роста.
Разнообразные модели автомобилей ŠKODA, надежные, недорогие в обслуживании, подходят для широкого спектра задач.
Новый ŠKODA RAPID, элегантный ŠKODA SUPERB, сильный ŠKODA KODIAQ или крупная ŠKODA OCTAVIA. Любой из этих автомобилей удовлетворит желания даже очень требовательных клиентов.
Наш автоцентр работает с государственными и частными предприятиями, которым приходится сокращать бюджет из-за экономических проблем последних лет.
Работники Сигма Сервис тщательно проанализируют задачи, для которых клиент приобретает автомобиль, и предложат оптимальный выбор моделей.
Отдел корпоративных продаж автоцентра стремится как можно точнее выявлять потребности клиентского парка автомобилей, чтобы предложить лучшие решения по его пополнению и техническому обслуживанию. Мы помогаем бизнесу клиента развиваться. Особое внимание к каждой задаче дает возможность сократить затраты на обслуживание автопарка фирмы.
Отличный сервис и гибкость в подборе оптимальных решений определяют сотрудничество именно с Сигма Сервис.
Автоцентр благодарит партнеров доверительное многолетнее сотрудничество и разрабатывает новые проекты.