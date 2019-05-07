Сигма Сервис признан одним из лучших дилеров ŠKODA

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Автоцентр Сигма Сервис занял второе место в конкурсе официальных дилеров марки автомобилей из Чехии.Итоги корпоративных продаж показали, что на Северо-Западе России Сигма Сервис является одним из лучших автоцентров. Благодаря сработавшейся команде профессионалов, уже четыре года мы лидируем и берем региональные призовые места.Сотрудники Сигма Сервис гордятся тем, что их работа высоко оценена импортерами ŠKODA. Мы будем стремиться улучшать показатели и достигать большего, ставить сложные задачи и повышать качество по всем направлениям работы с клиентами.Мы, не останавливаясь на достигнутых рубежах, говорим не о цифрах и статистике, а о реальном улучшении нашего сервиса. Важный корпоративный принцип Сигма Сервис - всегда искать направления роста.Разнообразные модели автомобилей ŠKODA, надежные, недорогие в обслуживании, подходят для широкого спектра задач.Новый ŠKODA RAPID, элегантный ŠKODA SUPERB, сильный ŠKODA KODIAQ или крупная ŠKODA OCTAVIA. Любой из этих автомобилей удовлетворит желания даже очень требовательных клиентов.Наш автоцентр работает с государственными и частными предприятиями, которым приходится сокращать бюджет из-за экономических проблем последних лет.Работники Сигма Сервис тщательно проанализируют задачи, для которых клиент приобретает автомобиль, и предложат оптимальный выбор моделей.Отдел корпоративных продаж автоцентра стремится как можно точнее выявлять потребности клиентского парка автомобилей, чтобы предложить лучшие решения по его пополнению и техническому обслуживанию. Мы помогаем бизнесу клиента развиваться. Особое внимание к каждой задаче дает возможность сократить затраты на обслуживание автопарка фирмы.Отличный сервис и гибкость в подборе оптимальных решений определяют сотрудничество именно с Сигма Сервис.Автоцентр благодарит партнеров доверительное многолетнее сотрудничество и разрабатывает новые проекты.