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Саратовец Егор Лепёшкин победил на Всероссийском конкурсе гитаристов

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Саратовец Егор Лепёшкин победил на Всероссийском конкурсе гитаристов

2-5 мая 2019 в городе-курорте Кисловодск прошёл III Всероссийский конкурс исполнителей на классической гитаре имени Юрия Аргамакова.

Организаторами конкурса выступили Комитет по культуре города – курорта Кисловодска, Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская музыкальная школа им.С.В.Рахманинова».

В жюри конкурса 150 лучших российских гитаристов от 6 до 17 лет вошли:

Сергей Матохин - председатель жюри, лауреат всероссийского и международного конкурсов, доцент Государственного музыкально-педагогического Института им. М.М. Ипполитова-Иванова, Московского Государственного Института Культуры, руководитель методического центра по направлению "Гитара" города Москвы ГБУ СОШДО «Класс-Центр».

Григорий Новиков - лауреат международных конкурсов, директор Международного конкурса-фестиваля юных гитаристов им.А.Матяева (Киров), Всероссийского конкурса-фестиваля гитаристов (Нижний Новгород), художественный руловодитель Всероссийского конкурса-фестиваля гитаристов им. Ю.Аргамакова (Кисловодск), официальный артист фирм Savarez (Франция) и LLuthier (Малайзия).

Алексей Белоусов (Израиль) - концертирующий гитарист, лауреат международных конкурсов, арт-директор международного конкурса-фестиваля гитаристов «Guitar gems» (Нетания, Израиль) и международного фестиваля-конкурса классической гитары им. Матяева (Киров, Россия). Артём Дервоед — один из самых известных российских гитаристов, чья гитара звучит по всему миру. Преподаватель классической гитары в Российской академии музыки имени Гнесиных.

Татаркин Дмитрий Юрьевич - Лауреат всероссийских и международных конкурсов, доцент Российской государственной специализированной академии искусств, преподаватель 2-го Московского Областного Музыкального Колледжа им. С.С. Прокофьева.

Шимолин Владимир Фёдорович - преподаватель высшей категории ДМШ № 2 г. Пятигорска. Композитор, аранжировщик. Имеет правительственные награды за заслуги в области музыкального образования.

Саратов на конкурсе представлял один лучших юных гитаристов Саратовской области, 11-летний учащийся ДШИ № 8 Егор Лепёшкин (класс преподавателя Зябловой Надежды Константиновны). Егор выступил 5 мая в номинации "Соло" с программой: М. Джулиани "Тарантелла - Сицилиана"; Л. Брауэр "Один день в ноябре"; А.Виницкий " Этюд 5 "Самба".

Он был удостоен звания лауреата 1 степени с вручением специального приза - концертного инструмента, гитары фирмы «Yamaha». Егор был приглашен для выступления на концерте победителей четырех международных гитарных конкурсов, который состоится в ноябре 2019 года в г. Кирове, также Егор получил приглашение на участие в международном конкурсе исполнителей на классической гитаре в Германии.