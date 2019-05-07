В Саратове пройдет традиционный городской турнир по мини-футболу
12 мая стартует традиционный открытый городской турнир по мини-футболу среди детско-юношеских команд, посвященный Героям Отечества и приуроченный к празднованию Дня защиты детей.
Соревнования проводятся при организации администрации муниципального образования «Город Саратов», Саратовского регионального отделения общественной организации «Российская ассоциация героев» и Саратовской городской Думы.
Торжественное открытие соревнований пройдет 12 мая в гимназии № 7 (ул. Муленкова, 10 А).
Ежегодно в открытом городском турнире принимают участие не только команды города Саратова, но и других муниципальных образований области. В этом году участие в турнире примут команды 2004-2005 и 2007-2008 годов рождения.
Финал соревнований и торжественное закрытие пройдет 2 июня на стадионе «Авангард».
Вход на матчи свободный. Все желающие смогут посетить соревнования и поболеть за свою команду.