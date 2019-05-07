В Саратовской области обустроено 44 родника
В Саратовской области с 1 по 30 апреля прошел месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов.
Администрациями муниципальных районов и городских округов разработаны планы санитарной очистки территорий населенных пунктов, закреплены за предприятиями территории, назначены ответственные должностные лица от администрации муниципалитета.
По предварительным данным, в городах и других населенных пунктах очищено 53 тысячи придомовых территорий, 23 млн. кв. метров улиц и площадей, благоустроено 257 скверов и аллей, 157 парков и садов. К работе подготовлено 52 фонтана и обустроено 44 родника.
С 1 апреля в работах по санитарной очистке населенных пунктов участвовало 217 тысяч человек и свыше 2,5 тысяч единиц специальной техники.