7 Мая 2019 ВТОРНИК
Новости
23:30 | 06 мая
Сколько стоит недвижимость в Барселоне?
17:00 | 06 мая
«Диктант Победы» в Саратовской области пройдет на 26 площадках
16:46 | 06 мая
Майнинг Tkeycoin станет доступен каждому
16:04 | 06 мая
Воспитанник школы «РиФ» Сергей Сафин стал чемпионом международного турнира по бочча World Open Montreal 2019
15:11 | 06 мая
В Саратовской области разыскиваются родные солдат Великой Отечественной войны
14:09 | 06 мая
Завтра в музее боевой славы откроется выставка «Солдаты милосердия Сталинграда»
13:04 | 06 мая
Сигма Сервис признан одним из лучших дилеров ŠKODA
12:00 | 06 мая
Саратовец Егор Лепёшкин победил на Всероссийском конкурсе гитаристов
10:53 | 06 мая
В Саратове пройдет традиционный городской турнир по мини-футболу
09:58 | 06 мая
В Саратовской области обустроено 44 родника
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

В Саратовской области обустроено 44 родника

Новости


В Саратовской области с 1 по 30 апреля прошел месячник по благоустройству и санитарной очистке населенных пунктов.

Администрациями муниципальных районов и городских округов разработаны планы санитарной очистки территорий населенных пунктов, закреплены за предприятиями территории, назначены ответственные должностные лица от администрации муниципалитета.

По предварительным данным, в городах и других населенных пунктах очищено 53 тысячи придомовых территорий, 23 млн. кв. метров улиц и площадей, благоустроено 257 скверов и аллей, 157 парков и садов. К работе подготовлено 52 фонтана и обустроено 44 родника.

С 1 апреля в работах по санитарной очистке населенных пунктов участвовало 217 тысяч человек и свыше 2,5 тысяч единиц специальной техники.