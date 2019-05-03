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Воинский эшелон прибудет в Саратов 6 мая

Новости
В связи с неблагоприятными погодными условиями, прибытие ретропоезда "Воинский эшелон" в Саратов переносится с 3 мая на 6 мая.

Воинский эшелон прибудет в Саратов 6 мая

Как сообщили в пресс-службе Приволжской железной дороги, в связи с неблагоприятными погодными условиями, прибытие ретропоезда "Воинский эшелон" в Саратов переносится с 3 мая на 6 мая.

Железнодорожники Приволжской магистрали приглашают всех желающих на встречу ретропоезда 6 мая в 10 часов 20 минут. Концерт и торжественная встреча "Воинского эшелона" состоится на первом перроне железнодорожного вокзала.

Напомним, "Воинский эшелон" состоит из двух действующих паровозов серии Л-2331 и Л-2055, а также шести железнодорожных платформ с образцами техники времен Великой Отечественной войны. На эти платформы установлены такие легендарные образцы техники, как танк Т-34 и бесствольная система полевой реактивной артиллерии БМ-13 "Катюша", а также бронеавтомобили БА-64Б, БА-20М и 122-миллиметровая дивизионная гаубица М-30 и многие другие.
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