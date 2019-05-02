2 Мая 2019 ЧЕТВЕРГ
Новости
07:36 | 02 мая
Ретро-поезд "Воинский эшелон" прибудет в Энгельс 7 мая
21:07 | 30 апреля
«Наука будущего»: в Сочи пройдут научный форум и конференция
18:00 | 30 апреля
Саратовские хоккеисты завоевали «бронзу» на международном турнире
17:09 | 30 апреля
В сквере Дружбы народов будет организован патриотический концерт «Если бы не было войны...»
16:47 | 30 апреля
Международный кинофестиваль документальной мелодрамы "Саратовские страдания" в этом году пройдёт с 16 по 21 мая
16:27 | 30 апреля
Ежемесячную выплату из материнского капитала получают около 1000 саратовских семей
15:58 | 30 апреля
Ретропоезд «Воинский эшелон» прибудет в Саратов 3 мая
15:09 | 30 апреля
Саратовцы приглашаются в летний читальный зал в городском саду «Липки»
14:18 | 30 апреля
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13:21 | 30 апреля
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Ретро-поезд "Воинский эшелон" прибудет в Энгельс 7 мая

Новости
В связи с погодными условиями прибытие ретро-поезда в город Энгельс переносится со 2 мая на 7 мая. Время прибытия остается прежним - 10.00 утра.

Ретро-поезд "Воинский эшелон" прибудет в Энгельс 7 мая

Межрегиональный историко-патриотический проект "Воинский эшелон" посвящен Победе в Великой Отечественной войне.
Ретропоезд "Воинский эшелон" представляет собой железнодорожный состав, состоящий из двух действующих паровозов, семи платформ с образцами техники времен Великой Отечественной войны и вагона-теплушки.
С 8 апреля по 15 мая 2019 года поезд посетит 33 станции, где будет организовано торжественное прибытие состава. С праздничной концертной программой ретропоезд побывает на станциях Астрахань-1, Саратов-1 и Волгоград-1.

Организаторами совместного проекта выступают Приволжская железная дорога и музей-заповедник "Сталинградская битва" при поддержке Российского военно-исторического общества.
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