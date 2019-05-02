Ретро-поезд "Воинский эшелон" прибудет в Энгельс 7 мая
В связи с погодными условиями прибытие ретро-поезда в город Энгельс переносится со 2 мая на 7 мая. Время прибытия остается прежним - 10.00 утра.
Межрегиональный историко-патриотический проект "Воинский эшелон" посвящен Победе в Великой Отечественной войне.
Ретропоезд "Воинский эшелон" представляет собой железнодорожный состав, состоящий из двух действующих паровозов, семи платформ с образцами техники времен Великой Отечественной войны и вагона-теплушки.
С 8 апреля по 15 мая 2019 года поезд посетит 33 станции, где будет организовано торжественное прибытие состава. С праздничной концертной программой ретропоезд побывает на станциях Астрахань-1, Саратов-1 и Волгоград-1.
Организаторами совместного проекта выступают Приволжская железная дорога и музей-заповедник "Сталинградская битва" при поддержке Российского военно-исторического общества.
Межрегиональный историко-патриотический проект "Воинский эшелон" посвящен Победе в Великой Отечественной войне.
Ретропоезд "Воинский эшелон" представляет собой железнодорожный состав, состоящий из двух действующих паровозов, семи платформ с образцами техники времен Великой Отечественной войны и вагона-теплушки.
С 8 апреля по 15 мая 2019 года поезд посетит 33 станции, где будет организовано торжественное прибытие состава. С праздничной концертной программой ретропоезд побывает на станциях Астрахань-1, Саратов-1 и Волгоград-1.
Организаторами совместного проекта выступают Приволжская железная дорога и музей-заповедник "Сталинградская битва" при поддержке Российского военно-исторического общества.