«Наука будущего»: в Сочи пройдут научный форум и конференция
На площадке Парка науки и искусства «Сириус» в Сочи в одно время состоятся два значимых научных мероприятия федерального значения.
Министерство науки и высшего образования Российской Федерации и ООО «Инконсалт К» по инициативе ведущих ученых мира организуют III Международную научную конференцию «Наука будущего» и IV Всероссийский форум «Наука будущего – наука молодых».
Концепция событий основывается на главных направлениях Стратегии научно-технологического развития России, отметил Михаил Котюков, министр науки и высшего образования РФ. Участниками форума и конференции станут 600 молодых и известных ученых из России и других стран мира. В числе спикеров мероприятия результатами своей научной деятельности поделятся руководители лабораторий, действующих по программе «мегагрантов».
В рамках конференции и форума участники обсудят научный контур будущего, возможности современной науки, наладят между учеными информационный обмен для дальнейшего развития сотрудничества.