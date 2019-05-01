Саратовские хоккеисты завоевали «бронзу» на международном турнире
С 26 по 29 апреля в Уфе проходил 1-й Международный турнир памяти тренера СДЮСШОР «Салават Юлаев» А.М.Полицинского среди воспитанников 2009 года рождения.
В соревнованиях приняли участие 8 команд, в числе которых «Динамо» (г. Минск), «Ак Барс» (г. Казань), «Металлург» (г. Магнитогорск), «Трактор» (г. Челябинск), «Салават Юлаев» (г. Уфа), «Кристалл» (г. Саратов), «СКА Серебряные львы» (г. Санкт-Петербург).
Команда «Кристалл» 2009 заняла 3 место, обыграв со счетом 4:0 местный «Салават Юлаев-2».
Форвард саратовской команды Всеволод Кокорин был признал лучшим нападающим. Он забил четыре гола в трех матчах.