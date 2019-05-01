1 Мая 2019 СРЕДА
Новости
21:07 | 30 апреля
«Наука будущего»: в Сочи пройдут научный форум и конференция
18:00 | 30 апреля
Саратовские хоккеисты завоевали «бронзу» на международном турнире
17:09 | 30 апреля
В сквере Дружбы народов будет организован патриотический концерт «Если бы не было войны...»
16:47 | 30 апреля
Международный кинофестиваль документальной мелодрамы "Саратовские страдания" в этом году пройдёт с 16 по 21 мая
16:27 | 30 апреля
Ежемесячную выплату из материнского капитала получают около 1000 саратовских семей
15:58 | 30 апреля
Ретропоезд «Воинский эшелон» прибудет в Саратов 3 мая
15:09 | 30 апреля
Саратовцы приглашаются в летний читальный зал в городском саду «Липки»
14:18 | 30 апреля
Музей Льва Кассиля стал обладателем гранта В. Потанина
13:21 | 30 апреля
1 мая в Саратове будут временно ограничены движение и остановка на некоторых улицах
11:31 | 30 апреля
Народный артист России Юрий Петрович Ошеров стал лауреатом Специальной премии фестиваля «Арлекин» «За великое служение театру для детей»
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Саратовские хоккеисты завоевали «бронзу» на международном турнире

Новости


С 26 по 29 апреля в Уфе проходил 1-й Международный турнир памяти тренера СДЮСШОР «Салават Юлаев» А.М.Полицинского среди воспитанников 2009 года рождения.

В соревнованиях приняли участие 8 команд, в числе которых «Динамо» (г. Минск), «Ак Барс» (г. Казань), «Металлург» (г. Магнитогорск), «Трактор» (г. Челябинск), «Салават Юлаев» (г. Уфа), «Кристалл» (г. Саратов), «СКА Серебряные львы» (г. Санкт-Петербург).

Команда «Кристалл» 2009 заняла 3 место, обыграв со счетом 4:0 местный «Салават Юлаев-2».

Форвард саратовской команды Всеволод Кокорин был признал лучшим нападающим. Он забил четыре гола в трех матчах.