В сквере Дружбы народов будет организован патриотический концерт «Если бы не было войны...»
В сквере Дружбы народов будет организован патриотический концерт «Если бы не было войны...».
9 мая вся страна отметит поистине всенародный праздник – День Победы.
Великому событию 5 мая в 17.00 будет посвящён праздничный концерт, который пройдет в сквере Дружбы народов.
Песни военных лет, сопровождающиеся историческими фактами, прозвучат в исполнении вокальной студии «Вера, надежда, любовь» и оперной студии «Бельканто», руководитель Алла Бабенко.
В концерте будут звучать песни о войне, о любви и верности, о дружбе и семье и просто душевные песни.