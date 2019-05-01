1 Мая 2019 СРЕДА
Новости
21:07 | 30 апреля
«Наука будущего»: в Сочи пройдут научный форум и конференция
18:00 | 30 апреля
Саратовские хоккеисты завоевали «бронзу» на международном турнире
17:09 | 30 апреля
В сквере Дружбы народов будет организован патриотический концерт «Если бы не было войны...»
16:47 | 30 апреля
Международный кинофестиваль документальной мелодрамы "Саратовские страдания" в этом году пройдёт с 16 по 21 мая
16:27 | 30 апреля
Ежемесячную выплату из материнского капитала получают около 1000 саратовских семей
15:58 | 30 апреля
Ретропоезд «Воинский эшелон» прибудет в Саратов 3 мая
15:09 | 30 апреля
Саратовцы приглашаются в летний читальный зал в городском саду «Липки»
14:18 | 30 апреля
Музей Льва Кассиля стал обладателем гранта В. Потанина
13:21 | 30 апреля
1 мая в Саратове будут временно ограничены движение и остановка на некоторых улицах
11:31 | 30 апреля
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В сквере Дружбы народов будет организован патриотический концерт «Если бы не было войны...»

Новости
В сквере Дружбы народов будет организован патриотический концерт «Если бы не было войны...»

В сквере Дружбы народов будет организован патриотический концерт «Если бы не было войны...».

9 мая вся страна отметит поистине всенародный праздник – День Победы.

Великому событию 5 мая в 17.00 будет посвящён праздничный концерт, который пройдет в сквере Дружбы народов.

Песни военных лет, сопровождающиеся историческими фактами, прозвучат в исполнении вокальной студии «Вера, надежда, любовь» и оперной студии «Бельканто», руководитель Алла Бабенко.

В концерте будут звучать песни о войне, о любви и верности, о дружбе и семье и просто душевные песни.