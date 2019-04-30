Ежемесячную выплату из материнского капитала получают около 1000 саратовских семей

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Напомним, выплата полагается только тем семьям, в которых второй ребенок родился или усыновлен, начиная с 1 января 2018 года. Право на ежемесячную выплату определяется, исходя из общей суммы доходов семьи за последние 12 календарных месяцев. Выплата назначается, если доход на одного члена семьи не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения за II квартал 2018 года (14031 рубль на одного человека). Для удобства расчетов на сайте ПФР имеется специальный калькулятор с прожиточными минимумами во всех субъектах РФ и максимальным месячным доходом семьи, дающим право на ежемесячную выплату.При подсчете доходов учитываются зарплаты, премии, пенсии, социальные пособия, стипендии и некоторые виды денежных компенсаций. При обращении в Пенсионный фонд указанные доходы должны быть подтверждены соответствующими документами, за исключением выплат, полученных от ПФР. При подсчете не учитываются суммы единовременной материальной помощи из федерального бюджета в связи чрезвычайными происшествиями.Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка за 2 квартал 2018 года – в Саратовской области 9022 рубля. Первый выплатной период рассчитан на год. После этого нужно вновь подать заявление о назначении выплаты. Ежемесячная выплата осуществляется до достижения ребенком полутора лет.Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время с момента рождения второго ребенка до исполнения ему полутора лет. Если обратиться в первые шесть месяцев со дня рождения ребенка, то выплата будет установлена с даты рождения ребенка, то есть будут выплачены средства, в том числе и за месяцы до обращения. В остальных случаях ежемесячная выплата осуществляется со дня обращения за ее назначением.Заявление о назначении ежемесячной выплаты можно подать в территориальный орган Пенсионного фонда России, МФЦ или через личный кабинет на сайте ПФР. Семьи, которые уже получили право на материнский (семейный) капитал, но пока не оформили государственный сертификат, могут сделать это одновременно с подачей заявления о назначении ежемесячной выплаты.