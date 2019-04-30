Ретропоезд «Воинский эшелон» прибудет в Саратов 3 мая
3 мая, в Саратов прибудет символ Победы в Великой Отечественной войне – ретропоезд «Воинский эшелон».
На его платформах все желающие смогут увидеть легенды отечественного оружия – танк Т-34, «катюшу», бронеавтомобили и дивизионные гаубицы. На перроне саратовского железнодорожного вокзала состоится торжественная встреча Воинского эшелона и концерт. Железнодорожники Приволжской магистрали приглашают всех желающих на встречу ретропоезда 3 мая в 10 часов 20 минут.