30 апреля 2019 ВТОРНИК
Новости
17:09 | 30 апреля
В сквере Дружбы народов будет организован патриотический концерт «Если бы не было войны...»
16:47 | 30 апреля
Международный кинофестиваль документальной мелодрамы "Саратовские страдания" в этом году пройдёт с 16 по 21 мая
16:27 | 30 апреля
Ежемесячную выплату из материнского капитала получают около 1000 саратовских семей
15:58 | 30 апреля
Ретропоезд «Воинский эшелон» прибудет в Саратов 3 мая
15:09 | 30 апреля
Саратовцы приглашаются в летний читальный зал в городском саду «Липки»
14:18 | 30 апреля
Музей Льва Кассиля стал обладателем гранта В. Потанина
13:21 | 30 апреля
1 мая в Саратове будут временно ограничены движение и остановка на некоторых улицах
11:31 | 30 апреля
Народный артист России Юрий Петрович Ошеров стал лауреатом Специальной премии фестиваля «Арлекин» «За великое служение театру для детей»
10:37 | 30 апреля
Саратовский НПЗ. От завода первой пятилетки - к инновационному производству
09:48 | 30 апреля
В Саратовской области ликвидировано 445 несанкционированных свалок
Как отдохнуть без лишних вложений
Как бы ни скакал курс евро или доллара, последнее, от чего откажутся россияне, — зимние каникулы. Их, к счастью, никто не отменял. По мнению наших сограждан, в связи с сегодняшней экономической ситуацией в стране туристические агентства и турфирмы, казалось бы, должны были поднять цены на комплексные туры. Однако этого не произошло. Напротив, многие компании, оправдывая доверие своих клиентов, предлагают сейчас довольно выгодные предложения по турам, в том числе и в рассрочку.
Подробнее

Ретропоезд «Воинский эшелон» прибудет в Саратов 3 мая

Новости


3 мая, в Саратов прибудет символ Победы в Великой Отечественной войне – ретропоезд «Воинский эшелон».

На его платформах все желающие смогут увидеть легенды отечественного оружия – танк Т-34, «катюшу», бронеавтомобили и дивизионные гаубицы. На перроне саратовского железнодорожного вокзала состоится торжественная встреча Воинского эшелона и концерт. Железнодорожники Приволжской магистрали приглашают всех желающих на встречу ретропоезда 3 мая в 10 часов 20 минут.