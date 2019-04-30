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Саратовцы приглашаются в летний читальный зал в городском саду «Липки»

Новости


1 мая в 11.00 в городском саду «Липки» начнет работу традиционный летний читальный зал от Центральной городской библиотеки.

В этом году в читальном зале будет представлено более 2000 газет, журналов и книг. Здесь найдутся экземпляры для читателей всех возрастов с разными предпочтениями. Для желающих забрать книгу с собой подготовлен специальный книжный фонд «Буккроссинг», где можно обменяться полюбившимися книгами с жителями города.

На площадке летнего читального зала будут проходить книжные выставки, поэтические субботы в формате открытого микрофона, детские праздники, встречи с интересными людьми. Любой желающий сможет принять участие в разнообразных мастер-классах, поиграть в настольные игры.

Посещение уютной библиотеки на открытом воздухе в центре города – это прекрасная возможность отвлечься от городской суеты и круговорота проблем, выбрать чтение себе по вкусу, возможность встретиться и познакомиться с новыми людьми.

Режим работы читального зала: в мае с 11.00 до 18.00, в летний период с 11.00 до 19.00, без выходных и праздничных дней.