Музей Льва Кассиля стал обладателем гранта В. Потанина

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Результаты конкурса, в котором приняли участие более 500 музеев России из 74-х регионов, стали известны 29 апреля 2019 г. Это известие стало хорошим подарком к Международному Дню музеев, который в скором времени будет отмечать музейное сообщество. С первых дней своего существованиям музей Л.А. Кассиля заявил о себе как значимый, креативный музей. Его проекты часто выходят за рамки музейного канона и носят социо-культурный характер. Они хорошо известны в регионе: «Виват, Швамбрания!», «Даешь Кирпичный!», «Контрасты города ЭН». На этот раз его идея изменить улицу Л.Кассиля, превратив ее в будущем в настоящий Кассилевский квартал, получила отклик на Всероссийском уровне.Сегодня улица Л. Кассиля – обычная улица, похожая на множество других. За 105 лет со дня открытия Швамбрании, возникшей из противостояния взрослым, исчезли старинные здания и улицы, где играли юные фантазеры – братья Кассиль. Уходит культурная память. И не исчезла причина возникновения Швамбрании: проживание детей и взрослых на разных полюсах, в разных «государствах».Проект создает условия для запуска долгосрочной программы развития «Кассилевского квартала» – территории равноправия детей и взрослых.В рамках проекта будет создан творческий кластер, который объединит 5 творческих мастерских: лаборатория детско-родительских отношений, мастерская швамбранского дизайна, издательство «Леля и Ося», историко-географическое общество, студия анимации.