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1 мая в Саратове будут временно ограничены движение и остановка на некоторых улицах

Новости


С целью обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения массовых шествий, посвященных празднованию Дня международной солидарности трудящихся на территории Саратова 1 мая 2019 г. вводятся ограничения движения, остановки и стоянки транспортных средств на некоторых улицах города.

Так, с 06.00 до 13.00 нельзя будет остановиться и припарковаться на пр. Кирова (от пл. Кирова до ул. Радищева) и ул. Горького (от ул.Сакко и Ванцетти до ул. им.Киселева Ю.П.). С 07.00 до 12.00 временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств будет действовать по ул. Радищева (от ул.Сакко и Ванцетти до ул. Театральная пл.).

С 08.00 до 13.00 движение будет временно ограничено по:

- пр. Кирова (от пл. Кирова до ул. им. Радищева А.Н.);

- ул. Радищева (от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Театральная пл.);

- ул. Вольская (от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Б.Казачья) на время прохождения колонны.

Ограничение движения ул. Горького (от ул.Сакко и Ванцетти до ул. им.Киселева Ю.П.) будет действовать с 10.00 до 13.00.

С 06.00 до 13.00 временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств будет введено по:

- ул. Астраханская (от ул. Московская до ул. Советская);

- ул. Советская (ул. Астраханская до ул. им. Радищева А.Н.);

- ул. им. Радищева А.Н. (от ул. Советская до ул. Волжская).

С 10.00 до 12.00 на этих же улицах будет ограничен проезд автотранспорта.

Кроме того, с 06.00 до 14.00 остановка и стоянка транспортных средств будут ограничены по Набережной Космонавтов (от дома № 5 до гостиницы «Словакия) и Обуховскому пер. (от ул. им.Лермонтова М.Ю. до гостиницы «Словакия»). Там же с 08.00 до 14.00 будет закрыто движение.

В период действия указанных ограничений общественный транспорт будет объезжать участки:

- автобусы маршрута № 41 в обоих направлениях будут осуществлять движение по следующей схеме: ул. Астраханская – ул. Московская – ул. Рахова – ул. Вавилова и далее по утвержденной схеме движения;

- автобусы маршрутов: № 54 и № 93 в направлении «Славянской площади» будут осуществлять движение по следующей схеме: ул. Рахова – ул. Рабочая – ул. Радищева – ул. Чернышевского и далее по утвержденной схеме движения; в направлении «Детского парка» по следующей схеме: ул. Чернышевского – ул. Григорьева – ул. Мичурина – ул. Рахова и далее по утвержденной схеме движения;

- автобусы маршрута № 82 в направлении ул. Чернышевского будут осуществлять движение по следующей схеме: ул. Рахова – ул. Рабочая – ул. Горького и далее по утвержденной схеме движения; (в направлении ул. Рахова) будут осуществлять движение по следующей схеме: ул. Горького – ул. Мичурина – ул. Рахова и далее по утвержденной схеме движения;

- автобусы маршрутов: № 8 «А» и № 52 будут осуществлять движение по сокращенной схеме: ул. Радищева – ул. Московская – ул. Некрасова и далее по утвержденной схеме движения;

- автобусы маршрута № 97 будут осуществлять движение по следующей схеме: ул. Радищева – ул. Кутякова – ул. Вольская – ул. Сакко и Ванцетти – ул. Чапаева и далее по утвержденной схеме движения;

- автобусы маршрута № 9 будут осуществлять движение по сокращенной схеме: ул. Горького – ул. Большая Казачья – затем разворот – ул. Горького и далее по утвержденной схеме движения;

- автобусы маршрута № 110 в направлении ул. Киселева будут осуществлять движение по следующей схеме: ул. Горького – ул. Большая Казачья – ул. Чапаева и далее по утвержденной схеме движения.