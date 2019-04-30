1 мая в Саратове будут временно ограничены движение и остановка на некоторых улицах

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Так, с 06.00 до 13.00 нельзя будет остановиться и припарковаться на пр. Кирова (от пл. Кирова до ул. Радищева) и ул. Горького (от ул.Сакко и Ванцетти до ул. им.Киселева Ю.П.). С 07.00 до 12.00 временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств будет действовать по ул. Радищева (от ул.Сакко и Ванцетти до ул. Театральная пл.).С 08.00 до 13.00 движение будет временно ограничено по:- пр. Кирова (от пл. Кирова до ул. им. Радищева А.Н.);- ул. Радищева (от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Театральная пл.);- ул. Вольская (от ул. Сакко и Ванцетти до ул. Б.Казачья) на время прохождения колонны.Ограничение движения ул. Горького (от ул.Сакко и Ванцетти до ул. им.Киселева Ю.П.) будет действовать с 10.00 до 13.00.С 06.00 до 13.00 временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств будет введено по:- ул. Астраханская (от ул. Московская до ул. Советская);- ул. Советская (ул. Астраханская до ул. им. Радищева А.Н.);- ул. им. Радищева А.Н. (от ул. Советская до ул. Волжская).С 10.00 до 12.00 на этих же улицах будет ограничен проезд автотранспорта.Кроме того, с 06.00 до 14.00 остановка и стоянка транспортных средств будут ограничены по Набережной Космонавтов (от дома № 5 до гостиницы «Словакия) и Обуховскому пер. (от ул. им.Лермонтова М.Ю. до гостиницы «Словакия»). Там же с 08.00 до 14.00 будет закрыто движение.В период действия указанных ограничений общественный транспорт будет объезжать участки:- автобусы маршрута № 41 в обоих направлениях будут осуществлять движение по следующей схеме: ул. Астраханская – ул. Московская – ул. Рахова – ул. Вавилова и далее по утвержденной схеме движения;- автобусы маршрутов: № 54 и № 93 в направлении «Славянской площади» будут осуществлять движение по следующей схеме: ул. Рахова – ул. Рабочая – ул. Радищева – ул. Чернышевского и далее по утвержденной схеме движения; в направлении «Детского парка» по следующей схеме: ул. Чернышевского – ул. Григорьева – ул. Мичурина – ул. Рахова и далее по утвержденной схеме движения;- автобусы маршрута № 82 в направлении ул. Чернышевского будут осуществлять движение по следующей схеме: ул. Рахова – ул. Рабочая – ул. Горького и далее по утвержденной схеме движения; (в направлении ул. Рахова) будут осуществлять движение по следующей схеме: ул. Горького – ул. Мичурина – ул. Рахова и далее по утвержденной схеме движения;- автобусы маршрутов: № 8 «А» и № 52 будут осуществлять движение по сокращенной схеме: ул. Радищева – ул. Московская – ул. Некрасова и далее по утвержденной схеме движения;- автобусы маршрута № 97 будут осуществлять движение по следующей схеме: ул. Радищева – ул. Кутякова – ул. Вольская – ул. Сакко и Ванцетти – ул. Чапаева и далее по утвержденной схеме движения;- автобусы маршрута № 9 будут осуществлять движение по сокращенной схеме: ул. Горького – ул. Большая Казачья – затем разворот – ул. Горького и далее по утвержденной схеме движения;- автобусы маршрута № 110 в направлении ул. Киселева будут осуществлять движение по следующей схеме: ул. Горького – ул. Большая Казачья – ул. Чапаева и далее по утвержденной схеме движения.