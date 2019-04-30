Народный артист России Юрий Петрович Ошеров стал лауреатом Специальной премии фестиваля «Арлекин» «За великое служение театру для детей»
Народный артист России Юрий Петрович Ошеров стал лауреатом Специальной премии фестиваля «Арлекин» «За великое служение театру для детей».
Премия «За великое служение театру для детей» — почетная номинация Российской Национальной театральной премии «Арлекин», присуждаемая по решению Секретариата СТД РФ.
26 апреля в Санкт-Петербурге завершил работу XVI Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» и подведены итоги конкурса на соискание Российской Национальной театральной премии «Арлекин» 2019 года. На церемонии закрытия фестиваля были подведены итоги самого масштабного и представительного фестиваля российских спектаклей для детей и подростков, который в профессиональном кругу называют детской «Золотой маской».
Всем лауреатам был вручен пластический символ премии (серебряная статуэтка Арлекина), который разработал петербургский художник-ювелир с мировым именем, заслуженный деятель искусств России Андрей Ананов.
Юрий Ошеров и директор театра Игорь Баголей были приглашены в качестве почетных гостей на XVI Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей «Арлекин» и познакомились с его программой.