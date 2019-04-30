В Саратовской области ликвидировано 445 несанкционированных свалок
В апреле в Саратовской области проходит месячник по благоустройству и санитарной очистке в городах и других населенных пунктах области.
С 1 апреля в работах по санитарной очистке населенных пунктов участвовало 217 тысяч человек и свыше 2,5 тысяч единиц специальной техники.
В городах и поселках области проводятся работы по уборке территорий от мусора, обрезке деревьев, уборке старой листвы. В период месячника проходят работы по обустройству парков, скверов, мест массового отдыха жителей, высадка деревьев, обустройство цветников и клумб.
С начала месячника очищено 53 тыс. придомовых территорий многоквартирных домов, очищено 2250 контейнерных площадок, ликвидировано 445 несанкционированных свалок, высажено 8935 деревьев.