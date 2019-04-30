30 апреля 2019 ВТОРНИК
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В ярмарочной торговле на Театральной площади участвовали 173 сельхозтоваропроизводителя

Новости
В ярмарочной торговле на Театральной площади участвовали 173 сельхозтоваропроизводителя

27 апреля 2019 года на Театральной площади г. Саратова состоялась заключительная в этом сезоне ярмарка.

В ярмарке участвовали производители мяса, рыбы, мясных изделий, молочных продуктов, продукции птицеводства, плодоовощной продукции, растительных масел, крупяных изделий, муки, хлебобулочных и кондитерских изделий, меда.

В ярмарке приняли участие 174 сельхозтоваропроизводителя из 31 муниципального района области.

В преддверии праздника Пасхи с продукцией птицеводства в ярмарке участвовали птицефабрики области. К реализации было предложено 107,0 тыс. штук яиц.

Предприятия кондитерской промышленности представили праздничные угощения к пасхальному столу.

Также 27 апреля 2019 года ярмарки прошли на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на 2-х торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский.

В 2019 году в Саратове проведено 83 сельскохозяйственные ярмарки.