В ярмарочной торговле на Театральной площади участвовали 173 сельхозтоваропроизводителя
27 апреля 2019 года на Театральной площади г. Саратова состоялась заключительная в этом сезоне ярмарка.
В ярмарке участвовали производители мяса, рыбы, мясных изделий, молочных продуктов, продукции птицеводства, плодоовощной продукции, растительных масел, крупяных изделий, муки, хлебобулочных и кондитерских изделий, меда.
В ярмарке приняли участие 174 сельхозтоваропроизводителя из 31 муниципального района области.
В преддверии праздника Пасхи с продукцией птицеводства в ярмарке участвовали птицефабрики области. К реализации было предложено 107,0 тыс. штук яиц.
Предприятия кондитерской промышленности представили праздничные угощения к пасхальному столу.
Также 27 апреля 2019 года ярмарки прошли на сельскохозяйственном рынке в поселке Юбилейный, на торговой площадке «ТК на Топольчанской» и на 2-х торговых площадках в Заводском районе: на пересечении улиц Пензенская и Томская и на рынке «Комсомольский» в пос. Комсомольский.
В 2019 году в Саратове проведено 83 сельскохозяйственные ярмарки.