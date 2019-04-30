Саратовский НПЗ. От завода первой пятилетки - к инновационному производству

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Героической страницей в истории предприятия стали годы Великой Отечественной войны. Несмотря на ожесточенные бомбардировки вражеской авиации, завод бесперебойно выпускал горючее для фронта: каждый шестой мотор в стране работал на нефтепродуктах Саратовского крекинг-завода. За подвиг в годы войны предприятияю передано на вечное хранение Знамя Государственного Комитета обороны СССР и он награжден Орденом Отечественной войны 1 степени.В период 1950-1980-х годов на «Саратовском НПЗ» проводилось масштабное строительство новых установок и технологических объектов. Это позволило увеличить мощность переработки, повысить отбор светлых нефтепродуктов, расширить ассортимент выпускаемой продукции и улучшить ее качественные показатели.Новейшая история «Саратовского НПЗ» началась с его вхождением в состав НК «Роснефть», что открыло широкие возможности для модернизации производства, внедрения передовых технологий и высоких стандартов качества, развития профессионального потенциала коллектива. За последние несколько лет на заводе реализованы масштабные инвестиционные проекты. К своему 85-летию одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России подошло кардинально обновленным.В настоящее время «Саратовский НПЗ» является основным производителем нефтепродуктов на территории Саратовской области. Его мощность составляет 7 млн тонн нефти в год. Номенклатура выпускаемой продукции включает автомобильные бензины и дизельные топлива, дорожные и кровельные битумы, судовые топлива, техническую серу и др. Продукция предприятия реализуется во многих регионах России. На заводе действуют современные международные системы управления производством в области охраны труда и здоровья, экологии, качества и энергетического менеджмента.В 2018 году Саратовский НПЗ освоил выпуск бензина марки АИ-95-К5 «Евро-6» - инновационного моторного топлива с улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками, разработанного в компании «Роснефть». Автомобильный бензин «Евро-6» «Роснефти» посвоим характеристикам значительно превосходит бензин Класса-5, выпускаемый в настоящее время в России, и не имеет аналогов не только в стране, но и Европе. В бензинах «Евро-6» меньше серы, что снижает коррозионную активность, меньше бензола и ароматических углеводородов, следовательно, ниже токсичность выхлопных газов, что оказывает положительное влияние на состояние окружающей среды. При использовании такого топлива на 12,5% снижается количество отложений на впускных клапанах и на 12,7% - отложений в камере сгорания двигателя автомобиля. По данным исследования ВЦИОМ, большинство (68%) водителей поддерживают появление на заправках бензина «Евро-6». Освоение выпуска инновационного бензина свидетельствует о технических возможностях предприятия, интегрированного в систему блока переработки НК «Роснефть».Также в 2018 году завершен пилотный проект по вводу в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы расчета материального баланса (АСРМБ), что позволило поысить контроль потребления нефти и выпуска нефтепродуктов.«Саратовский НПЗ» является лауреатом и победителем многих престижных конкурсов. Так, в 2017 году Саратовский НПЗ стал лауреатом Премии Правительства РФ в области качества; в 2018 году топливо дизельное Евро, зимнее, класса 1 производства Саратовского НПЗ стало лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». На региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» Саратовский НПЗ второй раз подряд завоевал Гран-при победителя. Завод занял первое место среди НПЗ компании «Роснефть» по показателю «Индикатор эффективности программы повышения операционной эффективности».В планы по развитию Саратовского НПЗ входят проекты по дальнейшему повышению эффективности переработки нефти, а также сокращению энергопотребления. Один из основных проектов в программе развития завода - строительство комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля, включающего в себя технологические установки гидроконверсии, производства водорода, производства серы, а также объекты обслуживающего назначения. Ввод в эксплуатацию комплекса позволит существенно увеличить отбор светлых нефтепродуктов, создать новые высококвалифицированные рабочие места и станет новым этапом в развитии завода.Освоение выпуска высокотехнологичных видов топлива и цифровизация производственных процессов осуществляется в соответствии с положениями стратегии «Роснефть 2022», одним из ключевых направлений которой является обеспечение технологического лидерства Компании во всех аспектах ее деятельности.