Саратовский НПЗ. От завода первой пятилетки - к инновационному производству
«Саратовский НПЗ», дочернее общество НК «Роснефть», отмечает 85-лет с начала производственной деятельности - в 1934 году на предприятии была введена в эксплуатацию первая крекинг-установка и получена первая продукция. Строительство завода дало мощный толчок развитию промышленности и сельского хозяйства Саратовского края.
Героической страницей в истории предприятия стали годы Великой Отечественной войны. Несмотря на ожесточенные бомбардировки вражеской авиации, завод бесперебойно выпускал горючее для фронта: каждый шестой мотор в стране работал на нефтепродуктах Саратовского крекинг-завода. За подвиг в годы войны предприятияю передано на вечное хранение Знамя Государственного Комитета обороны СССР и он награжден Орденом Отечественной войны 1 степени.
В период 1950-1980-х годов на «Саратовском НПЗ» проводилось масштабное строительство новых установок и технологических объектов. Это позволило увеличить мощность переработки, повысить отбор светлых нефтепродуктов, расширить ассортимент выпускаемой продукции и улучшить ее качественные показатели.
Новейшая история «Саратовского НПЗ» началась с его вхождением в состав НК «Роснефть», что открыло широкие возможности для модернизации производства, внедрения передовых технологий и высоких стандартов качества, развития профессионального потенциала коллектива. За последние несколько лет на заводе реализованы масштабные инвестиционные проекты. К своему 85-летию одно из старейших нефтеперерабатывающих предприятий России подошло кардинально обновленным.
В настоящее время «Саратовский НПЗ» является основным производителем нефтепродуктов на территории Саратовской области. Его мощность составляет 7 млн тонн нефти в год. Номенклатура выпускаемой продукции включает автомобильные бензины и дизельные топлива, дорожные и кровельные битумы, судовые топлива, техническую серу и др. Продукция предприятия реализуется во многих регионах России. На заводе действуют современные международные системы управления производством в области охраны труда и здоровья, экологии, качества и энергетического менеджмента.
В 2018 году Саратовский НПЗ освоил выпуск бензина марки АИ-95-К5 «Евро-6» - инновационного моторного топлива с улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками, разработанного в компании «Роснефть». Автомобильный бензин «Евро-6» «Роснефти» по
своим характеристикам значительно превосходит бензин Класса-5, выпускаемый в настоящее время в России, и не имеет аналогов не только в стране, но и Европе. В бензинах «Евро-6» меньше серы, что снижает коррозионную активность, меньше бензола и ароматических углеводородов, следовательно, ниже токсичность выхлопных газов, что оказывает положительное влияние на состояние окружающей среды. При использовании такого топлива на 12,5% снижается количество отложений на впускных клапанах и на 12,7% - отложений в камере сгорания двигателя автомобиля. По данным исследования ВЦИОМ, большинство (68%) водителей поддерживают появление на заправках бензина «Евро-6». Освоение выпуска инновационного бензина свидетельствует о технических возможностях предприятия, интегрированного в систему блока переработки НК «Роснефть».
Также в 2018 году завершен пилотный проект по вводу в промышленную эксплуатацию автоматизированной системы расчета материального баланса (АСРМБ), что позволило поысить контроль потребления нефти и выпуска нефтепродуктов.
«Саратовский НПЗ» является лауреатом и победителем многих престижных конкурсов. Так, в 2017 году Саратовский НПЗ стал лауреатом Премии Правительства РФ в области качества; в 2018 году топливо дизельное Евро, зимнее, класса 1 производства Саратовского НПЗ стало лауреатом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». На региональном этапе Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» Саратовский НПЗ второй раз подряд завоевал Гран-при победителя. Завод занял первое место среди НПЗ компании «Роснефть» по показателю «Индикатор эффективности программы повышения операционной эффективности».
В планы по развитию Саратовского НПЗ входят проекты по дальнейшему повышению эффективности переработки нефти, а также сокращению энергопотребления. Один из основных проектов в программе развития завода - строительство комплекса гидрокрекинга вакуумного газойля, включающего в себя технологические установки гидроконверсии, производства водорода, производства серы, а также объекты обслуживающего назначения. Ввод в эксплуатацию комплекса позволит существенно увеличить отбор светлых нефтепродуктов, создать новые высококвалифицированные рабочие места и станет новым этапом в развитии завода.
Освоение выпуска высокотехнологичных видов топлива и цифровизация производственных процессов осуществляется в соответствии с положениями стратегии «Роснефть 2022», одним из ключевых направлений которой является обеспечение технологического лидерства Компании во всех аспектах ее деятельности.