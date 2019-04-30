На Радоницу будут курсировать автобусы до кладбищ

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Право беспрепятственного проезда на территорию городских кладбищ имеют: ветераны Великой Отечественной войны; посетители-инвалиды, при наличии соответствующего документа. Просим всех желающих посетить кладбища в этот день воспользоваться услугами общественного транспорта. 7 мая 2019 года с 07.00 часов до Старого и Нового Елшанских кладбищ можно будет добраться с пл. Ленина, на Увекское – со стадиона «Волга».Кроме того, для удобства посетителей в этот день будут организованы ярмарки, выставки по продаже ритуальной продукции на территории, прилегающей к кладбищам.Напоминаем, что городские кладбища открыты для посещения ежедневно с мая по сентябрь с 09.00 до 19.00 и с октября по апрель - с 09.00 до 17.00.