Балаковская школьница стала призером всероссийской олимпиады
С 22 по 27 апреля в городе Ставрополе на базе Северо-Кавказского федерального университета проходил заключительный этап всероссийской олимпиады школьников по биологии. Ученица 11 класса средней школы № 16 г. Балаково Алена Коношенкова стала призером олимпиады.
Напомним, в этом году две победы во всероссийской олимпиаде в регион привезли одержали Екатерина Кузнецова, ученица средней школы № 8 г. Саратова (по литературе) и Михаил Балабан, ученик лицея 2 г. Саратова (по географии).
Призерами заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников стали ученица 11 класса музыкально-эстетического лицея им. А.Г. Шнитке Энгельсского район София Рыбалкина (литература), ученица 11 класса лицея № 37 г. Саратова Любовь Чубарова (русский язык), учащаяся 9 класса лицея математики и информатики г. Саратова Елизавета Бесараб (обществознание), ученик 9 класса лицея прикладных наук г. Саратова Виктор Шилов (физика), одиннадцатиклассник гимназии № 8 Энгельсского района Антон Русяйкин (история), ученик 9 класса средней общеобразовательной школы № 25 г. Балаково Илья Будников (технология), ученица 11 класса физико-технического лицея № 1 г. Саратова Анна Гончарова (английский язык), Михаил Гудзь и Александр Синельников, учащиеся физико-технического лицея № 1 (информатика и ИКТ), одиннадцатиклассник физико-технического лицея № 1 г. Саратова Георгий Горошихин (химия).