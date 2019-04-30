Областная универсальная научная библиотека запускает акцию «И помнит мир спасенный»

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Для сохранения исторической памяти и привлечения внимания общественности к героическому прошлому истории России приглашаем всех пользователей сети публиковать под хэштегом #Победа_ОУНБ2020 материалы, которые дороги людям своей сопричастностью к Великой Победе.Это могут быть старые довоенные и военные фотографии родственников из семейных архивов, любимые песни и стихи, отрывки из дневников, детские рисунки, обсуждения книг военной тематики.К участию в акции приглашаются люди всех возрастов, проживающие в разных городах и странах.Библиотека также будет публиковать информацию, которая поможет людям узнать, возможно, что-то новое о годах войны, стать ближе к героям, нашим дедам и прадедам, благодаря которым мы сегодня можем спокойно жить на нашей земле.Присоединяйтесь к нашей акции.Областная универсальная научная библиотека в Инстаграм: www.instagram.com/sounb_saratov/