Областная универсальная научная библиотека запускает акцию «И помнит мир спасенный»
6 мая Областная универсальная научная библиотека запускает акцию «И помнит мир спасенный» в социальной сети Инстаграм в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (1941-1945 гг.).
Для сохранения исторической памяти и привлечения внимания общественности к героическому прошлому истории России приглашаем всех пользователей сети публиковать под хэштегом #Победа_ОУНБ2020 материалы, которые дороги людям своей сопричастностью к Великой Победе.
Это могут быть старые довоенные и военные фотографии родственников из семейных архивов, любимые песни и стихи, отрывки из дневников, детские рисунки, обсуждения книг военной тематики.
К участию в акции приглашаются люди всех возрастов, проживающие в разных городах и странах.
Библиотека также будет публиковать информацию, которая поможет людям узнать, возможно, что-то новое о годах войны, стать ближе к героям, нашим дедам и прадедам, благодаря которым мы сегодня можем спокойно жить на нашей земле.
Присоединяйтесь к нашей акции.
Областная универсальная научная библиотека в Инстаграм: www.instagram.com/sounb_saratov/