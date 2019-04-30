Канал Яндекс.Дзен «Португалия: всё о путешествиях» открыл туроператор «Лузитана Сол»
Пресс-служба туроператора «Лузитана Сол» сообщила об открытии собственного канала Яндекс.Дзен, где можно почитать новости Португалии (https://zen.yandex.ru/id/5c5be195910d5100ad898d6c), а также почерпнуть полезные для путешественников сведения.
Статьи в канале «Дзен» туроператора «Лузитана Сол»
Первые статьи уже вышли.
Они были посвящены:
- описанию нового тура «Северные красоты Португалии» с прогулками на речных корабликах и португальской гондоле, дегустациями и экскурсией в Испанию;
- составлению оптимального маршрута для туристов, посещающих страну впервые, с перечислением важных достопримечательностей и мест, куда надо съездить обязательно, чтобы почувствовать дух страны с удивительной историей;
- рассказу о традиционной кухне — основах, первых и основных блюдах, уникальных десертах.
В дальнейшем планируется писать о городах, истории, традициях, достопримечательностях, гастрономии, культуре, португальских винах и о многом другом, что нужно и полезно туристам.
Информация пригодится для тех, кто собирается ехать, как самостоятельно, так и в туристической группе, в ближайшее время, а также всем, кто только подбирает направление для путешествия.
Подписчики получают реальные преимущества: в числе первых читают новости об акциях, что помогает сэкономить без ущерба для качества отдыха. Среди популярных акций — рекламные и горящие туры, льготные условия для бронирования, скидки на туры и экскурсии.
Канал «Яндекс.Дзен» позволяет оставлять комментарии, поэтому туристы могут задавать вопросы и влиять на содержание будущих публикаций.
Туроператор также напоминает, что на официальном сайте есть подборка статей с практическими советами, описанием достопримечательностей и истории страны, а «Памятку туристу» с конкретными указаниями рекомендуется брать с собой в дорогу.