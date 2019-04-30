На Театральной площади началась посадка молодых елочек
Сегодня на Театральной площади силами МБУ «Служба благоустройства города» началась высадка молодых елей.
Всего будет высажено 26 деревьев высотой от 3 м, возрастом 10-12 лет. Они были привезены из Подмосковья.
По словам начальника отдела технической инвентаризации МБУ «Служба благоустройства города» Юрия Васильева, работы продлятся два дня: «Мы планируем все успеть до майских праздников. Помимо высадки, будут произведены и другие мероприятия: полив, растяжка, чтобы ели росли ровно. Вероятность того, что они приживутся, очень высока».
Сообщает пресс-служба администрации города.
Фото www.saratovmer.ru