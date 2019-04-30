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На Театральной площади началась посадка молодых елочек

Новости
На Театральной площади началась посадка молодых елочек

Сегодня на Театральной площади силами МБУ «Служба благоустройства города» началась высадка молодых елей.

Всего будет высажено 26 деревьев высотой от 3 м, возрастом 10-12 лет. Они были привезены из Подмосковья.

По словам начальника отдела технической инвентаризации МБУ «Служба благоустройства города» Юрия Васильева, работы продлятся два дня: «Мы планируем все успеть до майских праздников. Помимо высадки, будут произведены и другие мероприятия: полив, растяжка, чтобы ели росли ровно. Вероятность того, что они приживутся, очень высока».

Сообщает пресс-служба администрации города.

Фото www.saratovmer.ru