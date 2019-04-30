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В саратовском ФОК «Звездный» состоялся спортивно – патриотический праздник «Я твой донор»

Новости
В саратовском ФОК «Звездный» состоялся спортивно – патриотический праздник «Я твой донор»

В ФОК «Звездный» Саратова при поддержке регионального минздрава, министерства молодежной политики и спорта области состоялся масштабный спортивно – патриотический праздник в рамках проекта «Я твой донор».

Мероприятие организовали Саратовское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест» и Саратовская областная станция переливания крови.

В мероприятии приняли участие представители министерств здравоохранения; социального развития; молодежной политики и спорта региона, Саратовской областной Думы, региональной общественной организации «Красный крест» Дмитрий Калинин, общественности, молодежи и волонтеры.

В рамках мероприятия свое мастерство продемонстрировали учащиеся саратовских спортивных школ, работали спортивные площадки. Студенты «Саратовского областного базового медицинского колледжа» организовали тематический флешмоб, посвященный донорскому движению. Для всех желающих была проведена акция, по итогам которой 50 человек сдали около 25 литров крови, в том числе 25 человек стали донорами крови в первый раз.