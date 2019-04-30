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В Саратове железнодорожники посадили 44 липы

Новости
В Саратове железнодорожники посадили 44 липы

27 апреля в Саратове железнодорожники Приволжской магистрали посадили 44 пятилетних саженца липы.

Акция была приурочена к 100-летию со дня проведения первого в стране субботника и прошла в «Сквере Железнодорожников». В посадке деревьев приняли участие заместитель начальника ПривЖД по Саратовскому территориальному управлению Сергей Смертин, глава Октябрьского района г.Саратова, Игорь Молчанов, сотрудники магистрали, а также учащиеся Саратовского железнодорожного техникума.

Приволжская магистраль уделяет особое внимание вопросам экологии и ресурсосбережения. В этом году свыше 10 тыс. железнодорожников Приволжской магистрали 13 апреля приняли участие в юбилейном трудовом субботнике. Особое внимание было уделено приведению в надлежащее санитарное состояние полосы отвода железной дороги и производственных участков, благоустройству территории привокзальных площадей, пассажирских платформ и станций, - сообщает пресс-служба компании.