Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
Для ликвидации повреждений на городском водопроводе по адресу ул. Ламповая,4, сегодня, 29 апреля, ориентировочно до 17.00 изменены параметры холодного водоснабжения абонентам ул. Ламповая, 74, Студеная, 5а, Осенняя, 6а.
Для работ на городском водопроводе Саратовского техникума отраслевых технологий и финансов сегодня, 29 апреля, ориентировочно до 20.00 изменены параметры холодного водоснабжения абонентам улиц: Весенняя, Соколовогорская, Загорная, Бакинская, 1-5-е Соколовогорские проезды.