Саратовский областной киновидеоцентр стал лауреатом конкурса туристских презентаций "Диво России" по ПФО в номинации "Социальный туризм"
Саратовский областной методический киновидеоцентр занял 1-е место в фестивале-конкурсе туристских презентаций "Диво России" по ПФО в номинации "Социальный туризм".
Это мероприятие прошло в Энгельсе 27-28 апреля.
Победу учреждению принесли видеофильм «Все о саратовской Киновертикали» и его презентация как мероприятия культурно-событийного туризма.
Члены жюри фестиваля-конкурса «Диво России» особенно отметили большой культурный и туристский потенциал саратовской «Киновертикали» не только для Приволжского федерального округа, но и всей России.