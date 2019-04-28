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Новейшие блокчейн-решения Tkeycoin на АПА-2019 показала группа IT-компаний TKEY

Новости
С докладом на заседании Постоянного комитета Азиатской парламентской ассамблеи (АПА), представив новейшие блокчейн-решения Tkeycoin участникам форума, выступила группа IT-компаний TKEY.

Новейшие блокчейн-решения Tkeycoin на АПА-2019 показала группа IT-компаний TKEY


Участие в мероприятии, состоявшемся в России 18-21 апреля, приняли парламентарии 42 стран Азии и Азиатско-Тихоокеанского региона, включая депутатов Госдумы РФ. Доклад TKEY показал актуальность цифровых технологий в современном мире, оказавшись в регламенте трехдневного форума единственным.
Цифровая экономика на базе блокчейн-технологий способна повысить качество жизни людей на территории стран-участниц АПА-2019 максимально быстро и с минимальными издержками, рассказал генеральный директор TKEY Максим Якимов. Он продемонстрировал платформу Tkeycoin для проведения платежей, подчеркнув ее преимущества: помогает странам стать привлекательными для инвестиций, делает их экономику конкурентоспособной за счет прозрачных, доступных, защищенных и надежных финансовых и хозяйственных отношений на рынке.
Сейчас компания TKEY завершает экспертизу цифровой финансовой экосистемы (ЦФЭ) Tkeycoin, чтобы работать на более высоком качественном и технологическом уровне, проводя быстрые платежи. Роль Tkeycoin в обозримом будущем – стать одной из основных составляющих глобальной цифровой экономики. Руководители группы IT-компаний TKEYв рамках форума провели несколько встреч с представителями стран АПА, заинтересованных в цифровизации экономики и возможностях для развития свободной торговли. Они посчитали перспективной идеей внедрение системы блокчейн на государственном уровне, одновременно поддержав инициативу TKEY начать в ближайшее время подготовительный этап к реализации пилотных проектов.
Источник: https://iz.ru/872446/2019-04-26/tkey-predstavila-svoi-resheniia-tkeycoin-parlamentariiam-iz-42-stran
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