В области впервые прошел отборочный тур региональной олимпиады школьников «Умницы и умники Земли Саратовской»
В этом году в Саратовской области впервые проходит отбор среди школьников для участия во Всероссийской гуманитарной телевизионной олимпиаде «Умницы и умники». Победители известного телепроекта имеют преференции – зачисляются в МГИМО МИД России без вступительных испытаний.
Участие в региональном отборе – областной гуманитарной олимпиаде школьников «Умницы и умники Земли Саратовской», принимают ученики 10 классов школ области.
Тема олимпиады – «Гагарин и земля Саратовская». Выбор не случаен. В этом году, 9 марта, Россия и весь мир отмечали 85-летие первого космонавта планеты Юрия Гагарина. На первом этапе заочного отбора школьники представили эссе, посвященное теме «Звездный избранник».
На втором отборочном туре жюри олимпиады оценивало ораторское искусство, знания об истории космоса, общую эрудицию и владение иностранными языками. Для этого конкурсанты записали собственные видеообращения, посвященные теме космоса. Задачей школьников было раскрыть тему в течение 2 минут на русском и иностранном языках. Конкурсанты представили видеоролики на английском, немецком и китайском языках. Оценивали учащихся представители СГУ им. Н.Г. Чернышевского, института стран Азии и Африки Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова.
По результатам двух отборочных туров областной олимпиады из 139 заявившихся школьников в полуфинал прошли 30 из 10 районов области (Саратовского, Энгельсского, Дергачевского, Краснокутского, Воскресенского, Екатерининского, Лысогорского, Аткарского, Перелюбского, Вольского) и города Саратова.