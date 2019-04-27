В лесах Саратовской области идет пожароопасный сезон

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Министерство природных ресурсов и экологии области напоминает, что на территории лесов Саратовской области с 15 апреля действует пожароопасный сезон. Жителям и гостям Саратовской области необходимо соблюдать правила экологического поведения на природе, в особенности - требования пожарной безопасности в лесах.Находясь в лесу, гражданам необходимо проявлять осторожность с огнём и соблюдать Правила пожарной безопасности: не оставлять после себя мусор; не разводить костров в лесных насаждениях и на прилегающих к лесным массивам территориях; не бросать горящих спичек и непогашенных сигарет; не выжигать сухую траву на полях – основная часть лесных пожаров происходит по причине перехода огня в лес от возникших степных пожаров; не позволять детям играть со спичками, зажигалками и другими опасными в пожарном отношении предметами.