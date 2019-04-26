Миллионный пассажир отправился из Саратова в Ртищево 26 апреля

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Им стала Оксана Шкодина, студентка Саратовского государственного аграрного университета имени Н. И. Вавилова, которая направлялась домой на пригородном поезде №6161 Саратов – Ртищево.– Приятная неожиданность. Я езжу довольно регулярно, раз в две недели на электричке, домой в Ртищево на выходные. Теперь буду ездить еще чаще, – рассказала Оксана.Директор АО «Саратовская ППК» Виктор Шубин помимо поздравлений и цветов, вручил миллионному пассажиру сертификат на премиальный абонементный билет, дающий право на бесплатный проезд в течение месяца в пригородных поездах в Саратовском регионе ПривЖД.– В прошлом году АО «Саратовская ППК» перевезла 3,8 млн пассажиров, а в этом есть шанс, что преодолеет четырёхмиллионный рубеж, – проинформировал Виктор Шубин. – Так, в апреле 2018 года было реализовано около 800 тыс. проездных документов. В этом году в апреле – уже миллион! Надеемся на положительную динамику и в дальнейшем.