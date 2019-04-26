В детском лагере «Молодежный» начато строительство нового корпуса
В детском оздоровительном лагере «Молодежный» и его филиале «Звездный» идет подготовка к летнему оздоровительному сезону 2019 года.
В юбилейный для учреждения год при поддержке министерства молодежной политики и спорта Саратовской области началось строительство нового корпуса на 40 мест. Кроме того, начался ремонт в жилых корпусах, столовой, проводится благоустройство территории.
3 июня лагерь гостеприимно распахнет двери для своих воспитанников. В «Молодежном» запланировано 5 смен, филиал «Звездный» проведет 4 смены, 3 из которых — для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Всего в течение летнего периода планируется оздоровить на базе двух учреждений более тысячи детей, из которых более 500 — воспитанники спортивных школ области.