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В Саратове состоялся митинг в память годовщины катастрофы на Чернобыльской АЭС

Новости


Вчера в Саратове у памятника «Защитившим от атома» в парке Победы состоялся митинг, посвященный 33-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС.

На Соколовой горе собрались участники ликвидации последствий радиационных аварий, члены семей ликвидаторов радиационных катастроф, сотрудники МЧС России по Саратовской области, представители органов исполнительной и законодательной власти.

Заместитель министра внутренней политики и общественных отношений Саратовской области Дмитрий Конусов, выступая перед собравшимися, сказал: « 33 года прошло с момента аварии на Чернобыльской АЭС. Апрельский взрыв 1986 года повлек за собой масштабные жертвы и стал глобальной техногенной катастрофой. Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить об этой трагедии, о людях, пожертвовавших своим здоровьем для предотвращения последствий взрыва. «Чужой беды не бывает», - гласит пословица. Чернобыль - это беда всех жителей Земли и каждого в отдельности».

Руководитель региональной общественной организации инвалидов «Союз Чернобыль» Геннадий Ефремов подчеркнул ценность таких встреч: «К сожалению, ряды нашей организации год от года становятся все реже. Один за другим уходят наши боевые товарищи, те, с кем в трудную минуту мы плечом к плечу боролись со страшным врагом – радиацией. Сегодня мы с вами почтим их светлую память, и еще раз вспомним те страшные события, последствия которых до сих пор отзываются в каждом из нас».

Память погибших ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС почтили минутой молчания, к монументу возложили цветы.