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Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды
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Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды

Новости
Некоторым абонентам Саратова на сегодня снизили параметры подачи холодной воды

Для проведения работ по вводу в эксплуатацию вновь проложенного водопровода по улице Зерновой в понедельник, 29.04.2019, с 06.00 до 24.00 будут изменены параметры холодного водоснабжения абонентам частных домовладений по улицам Агрономическая, Агрономический проезд, Окольная, Зерновая, Зерновой проезд, Насосный проезд, Городская, а также организаций, расположенных по адресу: ул. 4-я Окольная, 15, 15а, ул. Агрономическая, 82, ул. Танкистов, 195, ул. Зерновая, 1.

Участок магистрального водовода от Перинатального центра до ул. Плодородной снабжает питьевой водой тысячи жителей Кировского района. В рамках реализации инвестиционной программы ООО «КВС» специалистами компании завершены основные строительно-монтажные работы по строительству коммуникаций d560 мм протяженностью 1560 м. 29 апреля будет выполнен комплекс работ по подключению потребителей микрорайона к новому объекту.

Сети выполнены из полимерных материалов, гарантирующих безаварийную эксплуатацию водопровода на срок не менее 50 лет. ООО «КВС» напоминает о необходимости пополнить запасы питьевой воды и обращает внимание абонентов, что подвоз осуществляется по заявкам районных администраций.

Компания рекомендует в течение 48 часов после завершения работ по подключению объекта использовать питьевую воду в кипяченом виде.